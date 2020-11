Michael J. Fox se retira: «Mi memoria a corto plazo está destruida»

Michael J. Fox, conocido por su papel en Regreso al Futuro, ha anunciado que se retira del cine. El actor reveló en el año 1998 que sufría párkinson y, desde entonces, su estado de salud ha ido empeorando con el paso de los años.

La estrella televisiva ha comunicado la noticia a través de su autobiografía, No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality, que salió hace unos días a la venta. «Hay un tiempo para todo, y mi momento de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado[...]. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea», confiesa. El intérprete, además, ha señalado que «no mueres de párkison, mueres con él».

Michael J. Fox, que lleva 30 años conviviendo con la enfermedad, reconoce que «cuanto más tiempo lo tienes, más difícil se vuelve llevar a cabo las funciones básicas». Hace unos meses ya declaró en la revista People que su memoria a corto plazo «está destruida».

Tras ser diagnosticado en el año 1991, el artista decidió dejar de actuar casi de forma permanente. En 1998 se sometió a una operación quirúrgica en el cerebro para reducir los temblores que padecía y, cuando los síntomas ya eran evidentes, hizo pública su enfermedad.

El actor estadounidense disfrutó en el año 2017 de unos días de vacaciones en Mallorca. Acompañado de familiares y amigos visitó el Castell de Son Mas, la iglesia de Santa Maria, Andratx y el Port d'Andratx.