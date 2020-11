Lydia Bosch padece cáncer de piel

Lydia Bosch ha anunciado este jueves que padece cáncer de piel. La actriz ha explicado en su perfil de Instagram que recibió la noticia hace dos meses: «A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo».

La que fuera protagonista de Médico de familia ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha explicado que «aunque la palabra en un principio asuste, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma».

«Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo», ha aclarado.

La presentadora, que este mismo jueves ha cumplido 47 años, también ha querido mandar un mensaje de responsabilidad: «Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto del sol en mi piel me ha provocado esto. [...] Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos».

Amigos de Bosch como Elsa Anka, Natalia Sánchez, Esmeralda Moya o Raúl Castillo le han mandado mensajes de cariño y ánimo tras conocer la noticia.