Bob Dylan vende los derechos de todo su catálogo a Universal

Bob Dylan, leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, ha vendido los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años, a Universal Music Publishing Group (UMPG), anunció este lunes la empresa.

«Representar la obra de uno de los compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede subestimarse, es tanto un privilegio como una responsabilidad», indicó Jody Gerson, presidente de UMPG, sin dar detalles sobre el acuerdo con el músico.

Dylan, de 79 años, es autor de composiciones clásicas de la historia de la música contemporánea como Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin», y Like A Rolling Stone, entre otros.