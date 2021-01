Vicky Luengo, la actriz del momento

Es la actriz del momento y es mallorquina, aunque su carrera se haya desarrollado más allá de nuestras fronteras, en ciudades capitales como Madrid o Barcelona. Vicky Luengo (Palma, 1990) tiene 30 años y en 2020 protagonizó una de las mejores series nacionales del año, Antidisturbios, del premiado cineasta Rodrigo Sorogoyen. La presentó en el Festival de San Sebastián, un logro al alcance de pocos. Este pasado miércoles, la intérprete visitó el late night de David Broncano, La Resistencia, así como otros programas de Movistar+ –productora de la citada serie– como Ilustres ignorantes, entre otros.

Como es habitual en La Resistencia de David Broncano, la conversación entre Vicky Luengo y el presentador dio mucho juego, bromas cómplices e incluso algún que otro rifirrafe (pactado). La actriz le reprochó el trato que dio a su compañero en Antidisturbios, Álex García, una semana atrás. «No me gustó como le tratasteis y me dio pena», apuntó Luengo, quien agregó: «Estaría ‘fetén’ que le volvierais a invitar». Broncano, por su parte, tuvo una respuesta clara: «Hice un chiste de destrucción masiva, porque a los cómicos a veces se nos calienta la boca. Se llevó un disgusto, pero el chiste era gracioso».

Durante la entrevista, Luengo recordó a Broncano que no era la primera vez que se encontraban. «Tú y yo nos conocemos, ¿sabes de qué? Tenemos una amiga en común que un día nos presentó y nos tomamos un café. Un día que tú estabas un poco cojo e ibas en muletas, ¿no te acuerdas?». En ese momento, no sabemos si en tono de broma o si la cosa iba en serio, el presentador parecía no tener ni idea de lo que la actriz estaba hablando.

Estrellato

Aunque Vicky Luengo ya fue vista en otras ficciones, como en algunas teleseries catalanas, en La pecera de Eva (Telecinco) o en Madres (Amazon Prime Video), junto a Belén Rueda, ha sido su Laia Urquijo de Antidisturbios quien la ha lanzado al estrellato. De hecho, opta a dos premios por este papel, en los Premios Forqué, que se fallan este sábado, y los Feroz. Su carrera no ha hecho más que despegar.

