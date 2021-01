Cigarrillo electrónico herramienta contra el tabaco

El tabaco sin duda ha sido y es a día de hoy uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Implantado en nuestros hábitos desde tiempos inmemoriales y antaño asociados a sociedades de clase alta. Claro está que idea arraigada desde hace tanto tiempo nos ha hecho mella en muchos de nosotros.

Si te encuentras leyendo estas líneas es porque quieres con la llegada de un nuevo año, seguramente entre tus propósitos está la maravillosa decisión de dejar de fumar. Dejar de lado ese mal hábito tan perjudicial para ti mismo como para todos los que te rodean. En el artículo de hoy vamos a contarte como dar el paso gracias a las sales de nicotina. Esperemos que gracias a tu fuerza de voluntad y tesón este propósito se haga realidad cuanto antes mejor.

Deshazte de todos los factores perjudiciales del tabaco hoy mismo

- Fumar es la causa principal de muerte prematura, y que puede prevenirse, en este país.



- El fumar daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo y disminuye la salud general de la persona. Fumar causa cánceres de pulmón, de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino y un largo etcétera.



- Tu decisión de ser fumador afecta directamente a todas las personas no fumadoras de tu alrededor convirtiéndose en fumadores pasivos sin quererlo. Por lo tanto exponiendo a las personas que te rodean a grandes problemas de salud por tu culpa.

- Por último y no por ello menos importante, el gasto económico que supone saciar este adictivo y perjudicial vicio y hábito.

Así que, ante todo, si has tomado esta genial decisión… Felicidades y gracias. No será un camino fácil y por ello te recomendamos preparación psicológica. Prepárate para este momento, coméntalo con tus amigos y seres queridos. Comunicar un hecho tan importante como este será beneficioso en tu día a día y además contarás con su apoyo.

Bien, sales de nicotina. Te informamos que se recomiendan por sanidad por ni más ni menos de nuestro país vecino Francia y el Reino Unido. La utilización de cigarrillos electrónicos se utilizan como una herramienta para poder conseguir tu objetivo, dejar de fumar. Durante este periodo de transición te resultará más sencillo dejar de fumar y minimizar el impacto de los daños que causa el humo en personas no fumadoras.

¿Qué son? Te estarás preguntado. Básicamente, las sales de nicotina están compuestas por la misma nicotina exacta que se encuentra en su estado natural dentro de la hoja de tabaco. Con la aplicación de estas sales en el líquido de tu sabor preferido para vapear además de que tu cuerpo tan solo absorberá una cantidad mínima de nicotina te ayudará a sentirte saciado. Poco a poco irás eliminando por completo todo tipo de nicotina en tu líquido vapeador hasta convertirte en una persona ex-fumadora.

Tomar la decisión de abandonar el tabaquismo y pasarte al vapeador te aportará distintos beneficios. ¿Quieres sabes cuáles? Quédate en este post que te lo contaremos a continuación:

Descubre algunos de los beneficios de la utilización de un cigarrillo electrónico:

- Uno de los beneficios más importantes será que saciará en esos momentos de necesidad intensa de fumar, esta vez solo vapearás.



- Por supuesto tu bolsillo se verá afectado, pero esta vez de forma muy positiva, ya que empezarás a ahorrar una cantidad que jamás hubieras imaginado que implicaba fumar a diario.



- La gran variedad de opciones de sabores que ofrece el mercado a día de hoy es inmensa. Descubre qué sabor te gusta más o cuál prefieres según la ocasión. ¡Están deliciosos! Di adiós al mal aliento de fumador.

- Recupera tu cuerpo poco a poco. Des del momento que dejes el dichoso vicio de fumar, tu salud empezará a reactivarse al instante. Por consiguiente verás como tu frecuencia cardiaca mejora del mismo modo que lo hará tu capacidad pulmonar. Verás como decides por ti mismo subir esas escaleras que siempre te costaban tanto y lo harás sin apenas esfuerzo. Reducirás las oportunidades de enfermar y eso no tiene precio. Lograr una vida saludable.

Como has podido comprobar… Tomar esta decisión solo te va a aportar buenas noticias. Sabemos que no es fácil y no te vamos a engañar, pero si estás aquí es que ya has dado tu primer paso. Ahora toca comunicarlo a todas las personas que te rodean y comparten tu vida y finalmente constancia. Sé fuerte, lo mejor está por llegar. Y, de nuevo, felicidades. Confíamos plenamente en tí, querido ex fumador.