Pablo Motos da positivo en COVID y tampoco presentará esta noche 'El Hormiguero'

Pablo Motos tampoco estará este martes en 'El Hormiguero'. El presentador ha confirmado en una vídeo en las redes sociales que ha dado positivo en coronavirus tras someterse a una prueba serológica.

«Al final no podré hacer el programa esta noche. La cuestión es que tengo un PCR negativo y un test de antígenos negativo pero, por precaución, los expertos me han dicho que me hiciera un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese he salido positivo», ha dicho el presentador en Instagram.

El valenciano tendrá que volver a ser sustituido por Nuria Roca, quién se ganó a la audiencia con cientos de comentarios positivos en las redes sociales por su excelente labor al frente del programa de Antena 3.

«Tanta confusión se debe a que debo de una carga viral tan baja, de tenerla, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo estar en ese límite y voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud. Mañana me harán otro PCR para ver si tengo carga. Me encuentro perfectamente y lamento toda esta confusión», ha explicado.

Previsiblemente, Motos deberá guardar cuarentena durante al menos 10 días. Durante este tiempo será Roca la que le sustituirá al frente del programa. En más de quince años, el presentador no había fallado nunca a su cita con la audiencia, ni cuando falleció su madre o cuando le operaron del brazo.