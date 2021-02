PlayStation Plus presenta entre las novedades del mes de marzo el poder ganar una Playstation 5

Las novedades del mes de marzo del servicio PlayStation Plus entre las que destaca la competición PlayStation Plus Challenge y los títulos del mes que los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar sin coste adicional en el mes de marzo: Final Fantasy VII Remake para PS4, Remnant: From the Ashes para PS4, Farpoint - VR para PS4 y Maquette para PS5.

A partir del 2 de marzo la comunidad de PlayStation Plus podrá participar en un reto de trofeos con los juegos del mes para PS4 de marzo (Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes y Farpoint - VR) en PlayStation Plus Trophy Challenge, sobre el que próximamente se conocerán más detalles. Los usuarios que superen el reto podrán ganar un set exclusivo de avatares PlayStation y una PS5 si superan el reto durante el periodo en el que esté el PlayStation Plus Trophy Challenge activo.

Los usuarios de PlayStation Plus en PS5 podrán seguir descargando hasta el 5 de abril Destruction AllStars. Conviértete en uno de los 16 inigualables AllStars de la copa Global Destruction Federation y desata toda la destrucción - tanto al volante como a pie- con tácticas y habilidades exclusivas. En Destruction AllStars, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia completa gracias a la tecnología PS5 sintiendo cada impacto con la respuesta háptica del mando DualSense, teniendo una sensibilidad única en cada aceleración y frenada con los gatillos adaptativos y con resolución 4K que permitirá ver con nitidez todos los detalles y destrozos de los vehículos.

Además de los títulos anteriores, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar para PS4 Jade's Ascension, un juego local cooperativo de acción inspirado en la mitología china en el que los jugadores deberán coordinarse para superar las distintas salas utilizando las habilidades básicas y únicas de cada personaje para derrotar a los enemigos.

El servicio de suscripción PlayStation Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStationStore que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation Plus, acceso anticipado a demos de juegos, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends y un programa de recompensas en PlayStation Plus Rewards.

A su vez, los suscriptores de PlayStation Plus de PS5 pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation Plus, una biblioteca de juegos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.