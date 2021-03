Rocío Carrasco: las claves de su esperado documental

Este domingo a las 22:00 horas se estrena en Telecinco 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', un documental donde Rocío Carrasco rompe su silencio después de 20 años. La hija de Rocío Jurado ha decidido dar su versión de los hechos porque asegura que lleva «demasiado tiempo escuchando mentiras».

Tal y como ha revelado 'Sálvame', la colaboradora ha dado este paso por «un hecho clave que cambió por completo el rumbo de su existencia» ocurrido el 5 de agosto del 2019. «Esta historia comienza el día en que Rocío Carrasco no murió», ha indicado Jorge Javier.

«No me siento maltratada, me siento muy maltratada, he tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, a la incertidumbre de no saber qué me iba a pasar», asegura la exmujer de Antonio David en uno de los adelantos emitidos esta semana.

La Fábrica de la Tele ha confirmado que habrá, como mínimo, 11 episodios que irán acompañados de varios debates presentados por Jorge Javier Vázquez. Además, en estos programas participarán los colaboradores de 'Sálvame' y diversos invitados relacionados con la vida de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco rompe su silencio después de 25 años callada... Próximamente en Telecinco, estreno de la serie documental 'Rocío: Contar la verdad para seguir viviendo' pic.twitter.com/TY0oY5pO8y ? Telecinco (@telecincoes) March 16, 2021

Uno de los temas que más polémica ha suscitado es los últimos años ha sido la nula relación entre Rocío Carrasco y sus dos hijos. En la entrevista aclarará el motivo por el que no ve a sus hijos, aunque considera que es «buena madre». La presentadora no tiene relación con su hija desde el 27 de julio del 2012 y con su hijo desde el 23 de junio de 2016, tal y como recuerda ella misma en la docuserie.

«Yo he estado malviviendo 20 años con tal de no contribuir al sufrimiento de los niños. Me he arrancado de cuajo lo más importante que tiene una mujer, que son sus hijos», indica Carrasco. En la actualidad su hijo David, de 22 años, vive con su padre Antonio David; por su parte Rocío Flores, de 24 años, se independizó hace un año con su pareja.

La aparición de esta última en el formato 'Supervivientes' en 2020 avivó la llama del conflicto entre madre e hija, ya que la joven indicó que se sentía abandonada y en ningún momento recibió respuesta por parte de su progenitora. Casi un año después se sienta frente a la cámaras para contar «su verdad», algo que ha sorprendido a la familia de 'la más grande'.

En el programa también saldrán a la luz los supuestos malos tratos que sufrió por parte del ex guardia civil. Antonio David no ha tardado en responder a las acusaciones: «A mí mi exmujer me denunció por violencia de género física y psicológica. Y he sido absuelto, que se entere España entera, absuelto. Voy a tomar medidas judiciales contra ella».

Pero este no es el único frente abierto de Rocío. La mujer de Fidel Albiac también cargará contra José Ortega Cano, segundo marido de su madre: según Jorge Javier en el programa se revelará una información sobre el torero que no dejará indiferente a nadie.

El documental, que repasará la vida de Rocío Carrasco, comenzará en el verano de 1994, cuando conoció a Antonio David Flores, y finalizará en agosto de 2019. Un formato que es una de las grandes apuestas de Mediaset para esta temporada y que seguramente dará grandes alegrías al grupo de Paolo Vasile.