Antonio David arremete contra Rocío Carrasco: «Nunca le he tocado un pelo, la voy a denunciar»

Tras la emisión este pasado domingo de la serie documental sobre Rocío Carrasco, en el que la hija de Rocío Jurado, compartió el infierno que lleva viviendo desde hace veinte años tras la separación de Antonio David, con episodios de agresiones físicas y verbales, la reacción de su exmarido era muy esperada. Tras dos días de silencio el exguardia civil ha asegurado que va a emprender acciones legales contra ella por sus declaraciones en televisión. «Nunca le he tocado un pelo», ha dicho.

Después del tsunami que provocaron las palabras de Rocío Carrasco y que acabaron con Antonio David Flores despedido de Telecinco, el ex guardia civil ha decidido contestar. La revista Diez Minutos recoge que el excolaborador y padre de los hijos de Rocío Carrasco, Rocío y David, anuncia acciones legales tras negar rotundamente toda acusación de malos tratos.

«En una ocasión, me dio un tirón de pelo que me tiró para abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Se me pasó por la cabeza irme o 'me levanto y le reviento', pero no hice ninguna de las dos cosas», contó entre otras cosas la madre de sus hijos, asegurando además que Antonio David la insultaba y ha hecho que sus hijos la odien.

Sin embargo, él niega todo. «Nunca le he tocado un pelo, la voy a demandar», recoge la revista en boca del marido de Olga Moreno.

Ya está en tu kiosco un nuevo número de tu revista favorita. @Adavidflores rompe su silencio y anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco. Además, la escapada a Fuerteventura de @maria_patino y la nueva pareja de @SoniaFerrerTV. ¡Corre al kiosco! https://t.co/e7hNLTUUTu pic.twitter.com/uxlUNalUvk ? Diez Minutos (@diezminutos_es) March 24, 2021

Según explicó el extertuliano, esas acusaciones son falsas. «Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo».

Este martes, un reportero pudo hablar brevemente con él: «Hablaré cuando llegue el momento. No pasa nada. Yo estoy muy tranquilo», señaló.

Iván Hernández, letrado de Antonio David, entró este martes en directo en El programa de Ana Rosa y habló de la reacción de su cliente y las medidas que van a realizar tras el estreno del documental.

«Obviamente, nosotros vamos a realizar las acciones oportunas sobre el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado todo lo que los jueces sí han visto y han dictado», destacó Hernández. «Ella contó su verdad, ante el juez y en el juzgado».