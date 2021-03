Montoro, más allá de las 'pilotes'

El joven Miquel Montoro, cuya fama creció exponencialmente tras su vídeo en YouTube sobre lo buenas que eran las pilotes cocinadas por su madre, salta al mundo editorial con la publicación de Uep! Mis aventuras en el campo. Este libro es un reflejo de quién es Miquel Montoro, de su esencia, sus creencias y sus valores del campo, esos que siempre intenta mostrar en sus publicaciones en las redes sociales. El secreto de su éxito está en la espontaneidad de un adolescente que en pleno siglo XXI declara que quiere ser payés y que divulga contenido sobre las labores del campo, la agricultura y las costumbres de nuestros antepasados.

En este libro cuenta cómo comenzó su aventura en YouTube y cómo ha llegado a ser quién es hoy. También ofrece recetas, cuenta su experiencia con el bullying y reflexiona sobre temas como el cambio climático o el futuro de la agricultura. Finalmente se incluye un capítulo final de preguntas y respuestas en el que Miquel aborda temas como el amor, la libertad, la justicia o la tauromaquia, de la que se declara detractor, ya que no entiende el sufrimiento de cualquier animal.

Acoso

Uno de los apartados más emotivos se refieren al bullying. «Lo padecí desde los siete hasta los once años. Uno de los grandes problemas fue que ni el profesorado ni el colegio prestaron mucha atención al caso y yo me sentí desprotegido. Se reían de mí y abusaban de mi condición. Yo siempre he sido un chico diferente, no encajo en los cánones y eso siempre es un hándicap. Recibí insultos y degradaciones: se reían de mi físico, me ofendían diciéndome que estaba demasiado gordo o se burlaban de mi familia. Pese a todo, intenté no hundirme y buscar ayuda, pero no siempre la encontré donde tenía que estar», explica.

Los animales son una de las partes más importantes de su vida. Tiene muchos animales, tantos que su casa casi parece un zoológico. Concretamente tiene cuatro perros, un gato, un burro, dos cerdos, además de codornices, palomas, patos y gallinas. Aunque los quiere a todos por igual, reconoce que «el más especial para mí es Menut», un burro mallorquín procedente de la Serra. «Siempre había querido un burro mallorquín y soy mucho más feliz desde que Menut entró en mi vida». Miquel se identifica mucho con su burro porque, como a él, le incomodan la ciudad y el asfalto. Se pone nervioso cuando camina por la ciudad, y no le gustan los coches y el tráfico.

El libro, editado por Planeta, cuenta con 256 páginas, y se pone a la venta el 7 de abril.