Lágrimas por ver a Henry Cavill pasear junto a su novia

El actor británico Henry Cavill tiene novia. Al menos ha salido a pasear de la mano de una misteriosa mujer cerca de su residencia en Londres, un hecho que ha motivado el interés por conocer quién es la nueva pareja del aclamado intérprete, famoso por ponerse en la piel de Superman en El hombre de acero, o de Geralt de Rivia en The Witcher.

Cavill, con una legión de fans en todo el mundo, aparece en varias fotografías caminando por las calles junto a una nueva acompañante y su perro Kal. Este hecho ha motivado el interés de sus numerosos fans en todo el mundo, y las redes sociales se han llenado de reacciones de admiradores y admiradoras.

Henry Cavill tiene novia Hombres, Mujeres y todo el fandom: pic.twitter.com/NtJS8An92l ? DC Unlimited (@DCEUMX) April 7, 2021

El paparazzi que le tomó la foto a Henry Cavill y su novia. ?? pic.twitter.com/9ukqVOkRmj ? albert (@MrStewart2910) April 8, 2021

Así yo cuando me entere que Henry Cavill tiene novia pic.twitter.com/LNmhdWYLVQ ? Itsjustme (@hi_imjuliette) April 7, 2021

Los paparazzi sacando fotos a Henry Cavill y su nueva novia pic.twitter.com/g2nVIe533x ? Jonas Ruíz (@Jonaruiz31) April 7, 2021

Henry Cavill tiene novia, ya no lo puedo sentir pic.twitter.com/sC8YKcz9I3 ? Rafael Farias (@Farias10Rafa) April 7, 2021

Henry Cavill ya tiene novia ?? Yo y todo el mundo: pic.twitter.com/8UzFwf3DOS ? Lupita Valenzuela (@AngelicaVaL) April 7, 2021

Henry Cavill paseando a Kal con su novia en Londres / Yo desde mi cama en mi pueblo pic.twitter.com/tGQwRDCFrf ? ?? ????? ????????? (@abogatooo) April 7, 2021

llorando porwue henry cavill tiene novia

salganse de tw, quiero estar sola pic.twitter.com/q7rNYUdUGD ? mili (@afterxlm) April 7, 2021

* Salen las fotos de Henry Cavill paseando con su novia * Todos, hombres y mujeres: pic.twitter.com/u7NgfOGS8g ? alf (@alfmondblossom) April 7, 2021

Veo mucha gente triste con la noticia que Henry Cavill tiene novia, a mí la verdad me alegra demasiado que al fin me haya podido superar. pic.twitter.com/YLLz8Q5cH1 ? Víctor Medina (@nanutria) April 8, 2021

Henry Cavill despuntó en el mundo de la interpretación al interpretar a Charles Brandon, primer duque de Suffolk, en la serie de televisión The Tudors. Posteriormente, y tras Immortals (2011) se dio a conocer a escala global interpretando a Superman en las películas El hombre de acero (2013), Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder's Justice League (2021).

En 2019 arrancó su proyecto para dar vida al personaje del brujo literario que dio el salto a los videojuegos en The Witcher, un trabajo que le ha acarreado buenas palabras de la crítica y el cariño de los fanáticos de este segmento. Además, últimamente ha dado vida a Sherlock Holmes en el filme Enola Holmes (2020), otra producción de Netflix.