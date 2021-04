Rocío Carrasco, sobre su hija: «Me pega, saca un móvil y habla con su padre: 'Papá, ya está hecho'»

La entrevista de Rocío Carrasco en televisión en mitad de la emisión de las serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva permitió este miércoles a la protagonista aclarar ciertas cuestiones respecto a lo que sucedió el 27 de julio de 2012; un episodio de violencia que la hija de Rocío Jurado ha querido aclarar de cara a las especulaciones respecto a este asunto desde que se inició la emisión del programa. «Rocío Flores y Antonio David me denuncian por maltrato habitual el mismo día que Rocío me da la paliza. A mí, mi hija me pega y saca un móvil, descuelga el teléfono y habla con su padre: "Papá, ya está hecho. De ahí se va al colegio y luego a la Guardia Civil».

-Rocío Carrasco: ?Después de pegarme, mí hija se fue con su padre a denunciarme por malos tratos?



Rocío Carrasco: "Después de pegarme, mí hija se fue con su padre a denunciarme por malos tratos" #RocíoEnDirecto

Rocío definió esta agresión como la gran obra de Antonio David Flores, exculpando así a a su hija de lo ocurrido: «Antes de ser verdugo fue víctima de Antonio David Flores».

Rocío Carrasco afirma que no la denunció y que a día de hoy no la denunciaría porque es lo más mejor que le ha dado la vida pese a todo lo que ha ocurrido entre ellas. «Nunca podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida», ha subrayado.

«No quiero sentir pánico cada vez que suene el timbre y sean mis hijos. No quiero tener vómitos cada vez que llegue el lunes. No quiero volver a eso. Me ha costado muchísimo trabajo. Estoy contando este episodio de mi vida tan terrorífico porque sin él yo no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre porque este episodio es su obra maestra», relata.