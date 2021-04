La madre de Nacho Palau la emprende contra Miguel Bosé y le llama «déspota»

Lola Medina, madre de Nacho Palau, participó este sábado en el programa Sábado Deluxe para tratar diversos asuntos relacionados con Miguel Bosé, que estas semanas ha sido noticia tras su participación en el programa del periodista Jordi Évole y la defensa de su postura negacionista ante la pandemia.

Medina carga de nuevo contra Bosé, y asegura que se sienta en un plató por problemas económicos. «Tengo dos nietos y una situación económica complicada. Cobramos 1.500 euros y pago casi 1.000 de hipoteca», destacó antes de explicar que salen «adelante porque la gente nos ayuda». Acusa de esta situación también al cantante: «Aunque Bosé dio la entrada de la casa donde vivimos, ahora somos nosotros los que pagamos cada mes la hipoteca».

La madre de Palau alegó sentirse con el derecho a hablar después de haber convivido durante largos años con el cantante. «Miguel tiene un carácter muy fuerte, es déspota con la gente. Cuando dije que era imbécil pensaba que no iba a salir. No quiero insultarle. Él es estricto y cuadriculado. No es cierto que mi hijo le robara la voz. Sé que él tenía problemas de voz de hace tiempo. Me parece horrible que haya hablado de las drogas, qué necesidad. Hay niños de por medio, les pueden decir algo a los niños. Yo no sabía que había tenido problemas con las drogas. Nunca le he visto pasado», opinó durante la emisión de la entrevista.