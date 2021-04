Aitana: «Como mujer me siento insegura en la calle por la noche y no debería»

La cantante Aitana Ocaña visualiza la inseguridad que sufren las mujeres cuando van solas por la calle con su nuevo sencillo «Ni una más». «Esta situación sigue pasando y es desagradable. Es un tema para reflexionar, para visibilizar y mostrar cómo me siento y siento que nos sentimos todas», cuenta.

La artista catalana ha reivindicado, en multitud de ocasiones, la importancia de dar visibilidad a situaciones cotidianas a las que muchas de mujeres se enfrentan cada día. «Hay datos del Ministerio de Igualdad que muestran que hay mil denuncias al mes en España de abusos y agresiones hacia las mujeres. Pero hay otras muchas, yo creo el triple o más que no se denuncian. Es una completa barbaridad», apostilla.

Por eso, con 'Ni una más', Aitana (San Clemente de Llobregat, Barcelona, 1999) quería dar constancia de algunas acciones que se han normalizado y que «no debería ser así» cuando una mujer vuelve sola a casa como sacar las llaves para defenderse o hacer ver que estás cerca de casa, llamar por teléfono a un conocido, enviar la ubicación en tiempo real o mirar, constantemente, hacia atrás por si alguien te está siguiendo.

«Yo por la noche me siento insegura, siempre, si puedo prefiero ir acompañada por alguien. No se me ocurre pasar por ciertas calles o por ciertos sitios como un párking. Son cosas que me ponen tensa y me hacen sentir incómoda, cuando no debería ser así», defiende.

La canción no será totalmente nueva para muchos, pues el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, ya colgó un pequeño avance de la maqueta en sus redes para hacer honor al día que era.

La intérprete es consciente del debate social que genera el movimiento feminista, por ello no quería esconderse y «sentía la necesidad de denunciar y visibilizar lo que está pasando». «He querido explicar el feminismo mediante mis ojos, a través de lo que yo vivo y siento, y veo a mi alrededor», declara tajante.

«Mi trabajo es hacer canciones, sería incoherente e incompatible que no tuviera una canción mía de algo que me está provocando rabia, dolor, o tristeza y por eso he querido hacer un tema como este. De algún modo tengo un altavoz que quiero utilizar para algo más que no sea cantar sobre el amor y el desamor, si no también ser coherente sobre lo que pasa a nuestro alrededor», agrega.

«Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy/ sintiéndome insegura y, aunque no lo soy/ no ver tus intenciones me hace vulnerable», entona la 'extriunfita' a medida que va caminando por las calles oscuras en el videoclip. «Que ni una más deba permanecer callada/que ni una más sufra por dobles intenciones», reclama la cantante.

En el videoclip de la canción participan casi una cincuentena de rostros femeninos conocidos como las deportistas Carolina Marín y Ona Carbonell, las cantantes Rozalén y Zahara, o las actrices María Pedraza y Danna Paola, que simbolizan, en palabras de la artista, «la unión en la lucha de género».

Aitana también se muestra feliz y orgullosa de poder reanudar su gira «11 Razones Tour» -que se vio primero aplazada y después cancelada por la situación de la pandemia-, que le llevará a recorrer toda España con ya 19 fechas confirmadas y a la espera de anunciar próximamente nuevas citas.

«Tengo ya muchas ganas de subirme a los escenarios y de esta que gira que va a sorprender mucho a la gente. Tendrá un concepto totalmente diferente a la gira que hice con ‘Spoiler’ (Universal, 2019), será genial. Tenemos planes A, B, C y hasta Z por lo que pueda pasar, pero se va a hacer la gira cien por cien», explica emocionada.

El Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona será, el 1 de julio, la primera parada de este «tour» que pasará ese mismo mes por Valencia (día 9), la localidad castellonense de Benicàssim (ciclo Luce Benicàssim, día 10), Almería (Cabaret Festival, día 16), la localidad malagueña de Marbella (Starlite Festival, día 22), Alicante (La Plaza En Vivo, día 23) y Calviá (Mallorca Live Summer, 29).

Y como broche de oro, la artista acabará el 7 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, multitudinario espacio que constituirá su debut: «Estoy deseando cantar allí», confiesa.