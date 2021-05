Lady Gaga dice que tuvo un «brote psicótico» tras una violación a los 19 años que la dejó embarazada

Lady Gaga dijo que sufrió un «brote psicótico» después de que un productor la violara y dejara embarazada a los 19 años mientras intentaba establecerse en la industria de la música.

Gaga, ahora de 35 años, dio detalles del ataque en una entrevista para el documental de Apple TV+ «The Me You Can't See» ("El yo que no puedes ver") sobre salud mental y los efectos a largo plazo del trauma.

«Estaba trabajando en el negocio y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de pedírmelo y yo simplemente me congelé y... ni siquiera lo recuerdo», dijo la cantante, quien reveló por primera vez la agresión sexual que sufrió en 2014.

«Primero, me sentí llena de dolor, después me adormecí. Estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó, embarazada, en un rincón», agregó.

La cantante y actriz de «A Star is Born» dijo que sufrió un «brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica». Gaga se negó a dar el nombre de la persona que la violó. «Entiendo este movimiento #MeToo, entiendo que algunas personas se sientan realmente cómodas con esto, y yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más», contó.

Gaga creó en 2012 la Fundación Born this Way para personas que luchan con temas de salud mental. La cantante dijo que el proceso de sanación fue lento.

«Incluso si tengo seis meses brillantes, todo lo que se necesita es que se dispare una vez para sentirme mal», dijo.