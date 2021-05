Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco tras ver el documental

El documental de Rocío Carrasco sigue generando noticias. Desde su difusión se han desencadenado distintas reacciones.

Una de ellas se ha desvelado en la noche de este viernes al indicar María Teresa Campos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le pidió el teléfono de Rocio Carrasco para hablar con ella.

"Cuánta verdad hay en sus palabras. Cuánta verdad y cuánto dolor". Arranca #ViernesDeluxe en Telecinco con @jjaviervazquez y la entrevista a María Teresa Campos #camposyrocío https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/IIrBO8mxdg — Telecinco (@telecincoes) May 21, 2021

«Hay una cosa que no sé si la puedo decir. Me llamaron de parte del presidente», ha señalado María Teresa Campos. Tras decir que el presidente le pidió el número ha relatado que: «Yo te digo que lo ha hecho. Igual ella por discreción no te lo dice, pero te lo digo yo porque hablé después con ella», durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez.

«Que una persona que lleva el cargo de muchas cosas y que sea sensible al maltrato a una mujer, chapó», ha concluido.