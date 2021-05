El Torito la lía en directo

El showman menorquín Quique Jiménez, más conocido como Torito, ha vuelto a dar que hablar después de la escena protagonizada en el programa "Viva la vida" de Telecinco, emitido el pasado domingo, en la que Torito zarandeó a las colaboradoras Carmen Borrego y a Alejandra Rubio.

Torito convierte a Carmen Borrego en un llavero en #VivaLaVida408

Disfrazado de Rocio Jurado, Torito irrumpió en el plató y sacó en volandas y tratando como si fueran dos muñecas primero a Borrego y después a Rubio, provocando daños en la costilla en el primer caso. Comentado fue también la escena de Rubio, ya que se le pudo ver la ropa interior en directo.

Alejandra Rubio lo enseña todo en #VivaLaVida408 y abandona el plató





«A la mierda», le soltó: «Hacer una broma está bien, pero hacer daño no. Ahora tengo que estar viendo esto años. Una cosa es un juego y otra que me fastidie una costilla» se quejó Carmen Borrego.

Rubio, que cuando pasó la escena salió del plato, después quiso quitar hierro al asunto: «Me he asustado porque de repente he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado», aseguró.

Las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios sobre lo sucedido en el plató, e incluso Torio fue trending topic en Twitter durante varias horas.