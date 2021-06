El streamer TheGrefg se hace un test de coronavirus en directo y da positivo

TheGrefg, uno de los streamers más importantes de España, anunció este pasado lunes en pleno directo que es positivo en coronavirus. Lo hace pocos días después de haber asistido a la velada de boxeo organizada por Ibai Llanos, en la que había multitud de influencers.

El joven, residente en Andorra, llevaba varios días con síntomas y decidió someterse a un test en directo para determinar si tenía coronavirus. «Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en 'stream', me muero claro», escribió en su cuenta de Twitter.

Una vez arrancado el directo en la plataforma Twitch, en la que tiene el récord de espectadores, el creador de contenido murciano procedió a realizarse el test rápido. Tras varios intentos consiguió tomar una muestra e introducirla en el test. «No, ¿verdad? No. Que creo que es positivo. No, mi vida está sobrepasando algo que no puede...», dijo tras ver el resultado positivo de la prueba.

Aprovecho que ahora mismo estoy en el foco para decir varias cosas. pic.twitter.com/wE5p7mn7AC — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

Críticas por lucrarse y tomarse a la ligera el coronavirus

Tras el directo las redes sociales se llenaron de críticas hacía TheGrefg. La mayoría de usuarios apuntaban a que el joven murciano había convertido un tema como el coronavirus en un espectáculo.

Todo es risas hasta que Grefg hace un contador para hacerse un test de covid en directo, haciendo un show de mierda porque ya había estado avisando por móvil a sus estrechos. A ver si dimensionamos que por esta mierda de enfermedad hay millones de muertos, no sé. — Ivana 🌻 (@NanekoNya) May 31, 2021

No hay que estar muy bien de la cabeza para generar contenido haciéndote un test Covid en directo tras haber estado en un evento multitudinario. Grefg está al borde de la locura. — Fons (@iFons_) May 31, 2021

Resumen Grefg:

Hace una semana ibas fardando por Instagram de que en Londres no era obligatorio mascarilla e ibas de sobrado y pillastes covid. Después fuistes a lo de ibai.

Y encima ahora haces un puto SHOW de la PCR de una enfermedad que ha MUERTO millones de PERSONAS

En fín.. pic.twitter.com/EVJ3gWkK6R — Kinuis (@Kinuis1) May 31, 2021