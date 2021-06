Rocío Carrasco pedirá la reapertura del caso: «El único culpable es Antonio David Flores»

Este miércoles Rocío Carrasco ha cerrado el ciclo de su programa Contar la verdad para seguir viva. Un formato que ha logrado cambiar la visión que tenían las personas de la hija de Rocío Jurado y que ha mostrado la cara más oculta de la violencia de género.

En una entrevista cara a cara y en riguroso directo con Carlota Corredera, Rocío ha querido aclarar algunos puntos de su relato y ha asegurado que van a «reabrir el caso» contra Antonio David Flores. Lo harán en base a los nuevos testimonios obtenidos estos meses y, además, revelará algunos episodios hasta ahora ocultos: «No lo narré en su día por creer que ya no me servían por el tiempo que había transcurrido y eso es un error».

«Yo sabía que ese tirón de pelos contra la mesa ocurre, en el momento del documental sabía que eso había ocurrido pero no recordaba con nitidez de dónde partía esa agresión y ahora me he ido acordando de muchas cosas», indicaba Rocío que asegura que gracias al documental ha podido reconstruir y entender su historia.

La hija de Pedro Carrasco ha explicado que ha podido recordar agresiones como una que tiene que ver con la estatua de su madre: «Yo tengo grabado lo del escalón y ese empujón pero no tenía lo que sucedía después y es mucho».

Respecto a su estado emocional, ha aclarado que la única persona que es responsable de su estado emocional y de lo que intentó hacer «se llama Antonio David Flores».

La relación con sus hijos

Al ser preguntada por las apariciones en televisión de su hija, Rocío Flores, se ha mostrado tajante: «Me transmite que es, para mi desgracia, la misma persona que era el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar». Eso sí, no tira la toalla: «La esperanza no se pierde».

-Rocío Carrasco: “Mi hija sigue siendo la misma persona que el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar” #RocioSeguirViva pic.twitter.com/qFGvhxgGmm — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 2, 2021

Respecto a su hijo, David Flores, ha indicado que le gustaría poder hablar con él o recibir una llamada: «Claro que sí, pero no creo que suceda. Tendría un trasfondo, no se produciría desde la pulcritud».

La hija de 'La más grande' ha afirmado que al contar la historia de forma pública también buscaba que la conociesen sus hijos: «Me equivoqué en la sobreprotección de mis hijos pero nunca me hubiese perdonado hacerles daño con la verdad».

Nuevo programa en otoño

Rocío Carrasco continuará con su relato con un nuevo formato: En el nombre de Rocío. En este espacio responderá a cuestiones sobre su familia como por qué no tiene relación con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, o qué pasó con sus tíos Amador y Gloria Mohedano.