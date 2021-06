«Yo voy al psiquiatra»: el hilo de Dani Martín sobre la importancia de la salud mental

La salud mental deja poco a poco de ser un tema tabú en la sociedad y en los medios de comunicación. Buena muestra de ello es la confesión que ha hecho en sus redes sociales el conocido cantante Dani Martín, de 44 años, que ha compartido con sus seguidores en Twitter e Instagram el motivo por el que ha dejado la playa para subirse a un avión con destino a «un lugar maravilloso, donde en estos momentos de mi vida me siento mejor».

El cantante ha seguido explicando cómo es ese lugar donde es más feliz, «es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso».

Se llama psiquiatra. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas.

Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

En este punto, el ex líder de El canto del loco ha señalado que no tiene ninguna enfermedad mental diagnosticada, «ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión. Y sí, estoy muy bien, con cariño os digo, eviten preguntarme “pero Dani, ¿estás bien?” “pero, ¿qué te ha pasado?”. Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer».