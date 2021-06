Ironía, 'memes' y mucho humor para celebrar el fin de la mascarilla en exteriores

El 26 de junio es el día: España retira la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de ingenio ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los internautas han celebrado este pequeño paso hacía la normalidad con mucho humor, para muestra de ello los memes y parodias sobre el tema que se han propadado rápidamente por las redes sociales. El hecho de volver a vernos las expresiones faciales ha sido motivo de broma para muchos.

El coronavirus en su cuenta de Twitter ya se ha hecho notar: «Los que lleváis más de un año con la nariz por fuera de la mascarilla no sé qué celebráis. Alguno de estos todavía dirá: "pues yo no me la pienso quitar, es que no me fío"». Y pronostica la siguiente moda: «Día triste para los feos. ¡Adiós mascarillas! ¡Hola barbas!».

De hecho, no ha sido el único que ha hecho mención al cambio físico con la mascarilla. Algunos usuarios lamentan su retirada pensando en los menos agraciados; otros recuerdan que quizá vuelve la depilación del vello facial.

Un saludo especial a todos aquellos que habéis aprovechado que tenemos mascarillas para poneros ortodoncia. Sin #mascarillas el 26 de junio pic.twitter.com/F0xvljVcCB — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) June 18, 2021

Parece que fue ayer cuando empezaba toda esta locura. Después vino el confinamiento, las fases de desescalada... Acabó el Estado de Alarma, Pedro Sánchez anuncia el fin de la mascarilla en espacios abiertos para el 26 de junio y a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. — Don Chalecos© (@donchalecos) June 18, 2021

Los pintalabios el 26 de junio. pic.twitter.com/XXrkyZ0JQG — Olalá de fua (@olaladefua) June 18, 2021

Desde el 26 de junio se podrá ir sin mascarilla al aire libre. #COVID19 pic.twitter.com/OXJ1TX6g8k — Elena Mayer (@petiteoliva) June 18, 2021

El 26 mascarillas fuera. El 27 querréis que vuelvan. pic.twitter.com/M3bNFNyuLs — Ford Fairlane (@ForFarleing) June 18, 2021

El 25 de Junio // El 26 de Junio pic.twitter.com/9UMrgtOkyE — Postureo Albacete (@PostureoAb) June 18, 2021

El 26 ya no hace falta mascarilla pic.twitter.com/LJEBfoNJ5n — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) June 18, 2021

Como lo ves hasta el 26 de Junio / Como lo verás a partir del 26 de Junio pic.twitter.com/ovpDGa37kt — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) June 18, 2021

Desde el 26 de junio ya no hará falta llevar mascarilla. pic.twitter.com/TLfL2ju6W6 — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) June 18, 2021

Mi @Martisima_SoyYo y yo saliendo a la calle el 26: pic.twitter.com/wTlF07QtvZ — Oscar Pertusa (@OscarPertusa) June 18, 2021

Yo, el 26 en la calle. pic.twitter.com/BEbgv2f9v0 — Alejandro Salinas (@Alejand36689337) June 18, 2021

El 26 de junio cuando alguien pase por mi lado sin mascarilla y se ponga a toser pic.twitter.com/AsMjFVsrEz — m!guel (@Miguelsympa) June 18, 2021

Yo el 26 de junio cuando se acabe lo de las #mascarillas pic.twitter.com/d7Y72HkI3p — Noa Rodríguez Rey (@noarrey) June 18, 2021

Pedro Sánchez: - El 26 de junio se quitan las #mascarillas en el exterior España entera: pic.twitter.com/xwug0FMkUB — Sr. Gastako ♥ | 71,1 (@Gastako) June 18, 2021