Julia Otero regresa por sorpresa a la radio

Julia Otero ha regresado por sorpresa este lunes a la radio. La periodista se ha puesto al frente de su programa, Julia en la Onda, ante la sorpresa de los oyentes. Eso sí, esta vuelta ha sido algo excepcional: «Hoy, el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme cuatro horas de radio».

Según ha indicado la emisora de Atresmedia Radio, Otero se ha presentado como «la sustituta de Carmen Juan». «La comandante en jefe actual ha tenido una urgencia familiar y ella acude a la cita como suplente ocasional», ha aclarado el medio.

Otero permanece alejada de los medios desde que en el mes de febrero se le diagnosticara un cáncer. La presentadora, que se encuentra en tratamiento, ha querido sorprender y agradecer a la audiencia su apoyo: «He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo».

La gallega ha hablado de forma clara sobre su estado de salud y ha asegurado que se siente una 'privilegiada': «La terapia contra la enfermedad me está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte».

Además, ha explicado que gracias a la enfermedad está aprendiendo «a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad».

Onda Cero ha destacado que la directora de Julia en la onda ha regresado en varias ocasiones al programa desde que se retirara temporalmente de los micrófonos. El día de su cumpleaños, Julia Otero apareció por sorpresa en su espacio radiofónico y contaba que su tratamiento «estaba yendo muy bien».