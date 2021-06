El catamarán de Nadal, elegido el mejor del mundo

El 80 Sunreef Power Great White, embarcación de la que Rafael Nadal tiene un modelo desde el año pasado, ha ganado el premio Best of The Best de la revista de lujo norteamericana Robb Report.

En la 33 edición de estos prestigiosos galardones, se ha reconocido a esta embarcación en la categoría Best Cat, y la publicación ha alabado sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garaje para motos de agua y balcón privado en la suite principal.

El precio de esta embarcación es de unos 4,5 millones de euros, se ha convertido en el principal refugio del tenista cuando regresa de la competición y lo tiene amarrado en Porto Cristo. Francis Lapp, fundador y presidente de Sunreef Yachts, mostró su alegría en las redes sociales por este premio.