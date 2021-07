Nueva edición digital de PS5 en producción

Parece que los minoristas japoneses están publicando una revisión de PlayStation 5 Digital Edition (CFI-1100B). Esta revisión es 300 g más ligera que el modelo anterior (CFI-1000B) y también cuenta con un tornillo diferente.

¿Traerá algún cambio interno que posibilite el fin de la escasez de está consola?

No lo sabemos al 100% pero me parece un poco exagerado que por cambiar un tornillo la versión pase 100 números (CFI-1000B -- > CFI-1100B), así que me gustaría creer que los semiconductores y otras piezas que estaban generando la lenta fabricación de PS5 se allá podido de alguna manera arreglar de algún modo y en los próximos meses está consola por fin ocupe su lugar en los escaparates de las tiendas y cree la destrucción de las cuentas de ahorros de los especuladores que hasta ahora se están aprovechando de las desgracias humanas del primer mundo por supuesto.