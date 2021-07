El mensaje de un joven de 26 años hospitalizado por covid-19: «¡Hostia! Esto cansa»

«Me llamo Alan, tengo 26 años y me ingresaron hace dos semanas en el Hospital Germans Trias i Pujol. Está bien que te lo pases bien y hagas tu vida, pero la precaución es importante. Ahora me encuentro mejor, pero realmente... Parece que no pero... ¡hostia! Esto cansa».

Así arranca el vídeo de este joven catalán afectado por la COVID-19 y que ha querido compartir su testimonio en un vídeo difundido por el Departament de Salut de la Generalitat.

🗣 Alan: "Tinc 26 anys i em van ingressar fa dues setmanes a l'@hgermanstrias. Està molt bé que t'ho passis bé i vulguis fer la teva vida, però has d'anar amb compte, la precaució és important".#1decada3 pic.twitter.com/TSqY7DXkLL — Salut (@salutcat) July 29, 2021

Su relato continúa: «Fuimos a hacernos un test porque teníamos un amigo que se encontraba mal. Mi amiga se encontraba bien, pero dio positivo, y yo me encontraba mal, pero di negativo. Nos confinamos y ella se recuperó, pero a mí se me pasó al pulmón», asegura desde la cama del hospital, portando unas gafas nasales de oxígeno.

Hay que recordar que por primera vez las personas de entre 20 y 49 años ingresadas en los hospitales de las islas superan a otros colectivos de más edad. «Esto es un cambio cualitativo», advertían hace unas semanas desde el Govern balear.