Cancelada la gira de despedida de Extremoduro

El cantante extremeño Robe Iniesta ha anunciado que los responsables de la empresa promotora de la gira de despedida de Extremoduro, Live Nation, le mandaron un burofax hace un mes para comunicarle que «daban por extinguido el contrato de la misma y que, por lo tanto, la dan por cancelada».

«No han querido hacer la gira porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación», ha explicado el placentino en un comunicado. Iniesta ha agregado que «desde que empezó todo esto, no han sido sensatos en ningún momento».

«Lo que no entiendo es que no hayan anunciado la cancelación para devolver el dinero de las entradas lo antes posible, tal como se habían comprometido a hacer. Y esto me preocupa porque no me fío de ellos ni un pelo», ha aseverado.

Live Nation anunció el pasado mes de mayo que tenía confirmados los recintos para celebrar todos los conciertos en 2022, en fechas que apenas varían con respecto a las de 2021, pero que no podía anunciarlas «sin contar con la conformidad» de Robe Iniesta.

En un comunicado, la empresa informó de la «definitiva imposibilidad» de celebración de los conciertos multitudinarios previstos para la pasada primavera y verano de 2021 de la gira de despedida de Extremoduro, como consecuencia de la pandemia mundial provocada por la covid-19, así como de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades para intentar frenar sus efectos.

El propio Robe contestó dos días después y criticó que los responsables de Live Nation «estén obstinados en poner fechas para 2022», a la vez que afirmó que era «mentira» que su celebración dependa de su decisión. «En la empresa promotora dicen que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis, es mentira. Para los religiosos, está en manos de Dios, y para los ateos, en manos de la ciencia», aseguró.

Iniesta agregó que «nadie puede asegurar, con la más mínima certeza, que los conciertos se vayan a poder hacer en 2022 por mucho que yo firme en un papel».