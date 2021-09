Muere con covid el piloto negacionista tras 45 días en la UCI

Tras 45 días de lucha por su vida en la UCI del Hospital La Fe de València, el expiloto de motos Jorge Lis ha fallecido este pasado martes al mediodía, según ha avanzado la prensa regional y recoge buena parte de la prensa española.

Finalmente los daños que la COVID-19 produjo en sus pulmones han sido irreparables y Jorge Lis no ha podido recuperarse. Su caso se hizo popular hace unas semanas en nuestro país después de que su hermana, Elena, publicara en un artículo relatando la experiencia del expiloto con la enfermedad.

Después de rechazar vacunarse e incluso difundir entre su círculo más cercano teorías conspirativas sobre la pandemia de coronavirus Jorge Lis se contagió. Paulatinamente su estado empeoró y esa nueva situación le hizo replantearse su negacionismo.

◼️ Muere por #covid el expiloto valenciano Jorge Lis, que rechazó vacunarse, tras 45 días en la UCI. Su hermana hizo pública la historia de su hermano, quien defendía las teorías negacionistas, una decisión de la que en el último momento, se arrepintió. pic.twitter.com/zEgwChYelw — Noticias CMM (@CMM_noticias) September 8, 2021

De hecho, su hermana compartió el contenido de uno de los últimos mensajes que le remitió en los días previos a su ingreso en la UCI del centro sanitario valenciano: «Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado».

Jorge Lis (València, 1975) fue subcampeón de España de motociclismo de 125 centímetros cúbicos en la década de los noventa. Al retirarse del circuito emprendió una experiencia como coach, siendo uno de los pioneros de la materia en nuestro país. Descanse en paz.