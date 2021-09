Levi Díaz, representante español en Eurovisión Junior 2021

RTVE ha seleccionado, de manera interna, al joven Levi Díaz como representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2021, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en París (Francia).

Así lo ha anunciado este jueves la Corporación pública, que ha destacado que el joven cantante barcelonés, de 13 años, «cautivó a los espectadores tras ganar la última edición del talent musical de 'La Voz Kids'».

En este sentido, RTVE ha puesto de relieve que «la aterciopelada y emocional voz y la mirada» de Levi Díaz le hicieron ganador del talent hace menos de dos meses con el tema 'Never enough'. La Corporación ya trabaja en la canción con la que participará en el certamen juvenil.

Levi Díaz (Cornellà de Llobregat, Barcelona) comenzó en la música hace poco más de un año y el estilo que más le gusta es el pop porque es el que le permite más interpretación. Así, sostiene que Frank Sinatra es su ídolo por su voz, su tono y el ritmo de sus canciones.

Se alzó como ganador de 'La Voz Kids' tras interpretar canciones como 'Mama No' junto a Pablo López, 'Diamonds', 'Warrior', 'Alive' de Sia, o el complicadísimo tema 'Never enough' de la BSO de 'The greatest showman'.

Surprise from Spain! 🇪🇸



They've chosen 13-year-old Levi Díaz to represent them in #JESC2021! pic.twitter.com/oi0FjVXc5Q — Junior Eurovision (@EurovisionJr) September 16, 2021

La Corporación que preside José Manuel Pérez Tornero ha detallado que, en la actualidad, Levi Díaz se prepara para mejorar su técnica vocal, además de continuar con sus estudios. En 2019, participó en la primera edición de 'La Voz de Cornellà' y ganó el primer premio de la categoría joven, además de recibir el reconocimiento del público con el galardón al concursante más carismático.

Eurovisión Junior 2021 contará con 19 niños y niñas de toda Europa, con edades entre 9 y 14 años. Además de España, Portugal y Alemania también han anunciado sus candidatos: Simão Oliveira y Pauline. Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Francia, Georgia, Italia, Irlanda, Kazajstán, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania son el resto de países que competirán por el mini micrófono de cristal.

El lema de este año es 'Imagine', que conserva el título de la canción ganadora de Valentina el año pasado --que dio la primera victoria a Francia--. La Seine Musicale, un centro de música y artes escénicas ubicado en Île Seguin (Boulogne-Billancourt y Sèvres), a orillas del río Sena, acogerá la final del 19 de diciembre.

Eurovisión Junior arrancó en 2003 y, con el inicio del certamen, comenzó la participación también de España. Sergio fue el representante español ese año y, con la canción 'Desde el cielo', obtuvo una segunda posición. En 2004, RTVE se hizo con su primera victoria con María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla'. En 2005 participó Antonio José, que consiguió para España un nuevo segundo puesto con 'Te traigo flores'; y en 2006, Dani logró un cuarto puesto con el tema 'Te doy mi voz'.

Tras trece años de ausencia, España regresó a Eurovisión Junior con Melani y 'Marte', que conquistó la tercera plaza del certamen, mismo puesto que el que logró, un año después, Soleá, con 'Palante'.