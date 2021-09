Kiko Rivera, tras el fallecimiento de su abuela: «No me han dejado ni despedirme»

Kiko Rivera ha publicado en sus redes sociales un desgarrador mensaje tas conocer la noticia del fallecimiento de su abuela, doña Ana. Un texto cargado de sentimiento en el que lamenta no haberse podido despedir de ella por «mierdas de problemas familiares».

El DJ, que se encuentra este miércoles en La Graciosa con su familia, asegura que se siente «perdido» y que, aunque dudó si viajar a la isla canaria para la boda de su prima Anabel, «arriesgué y perdí».

El hijo de Isabel Pantoja critica que se haya tenido que enterar de la muerte de su abuela a través de los medios de comunicación: «Nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada». «Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela», pide en la publicación.

«Tus hijos no me dejan despedirme y ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tú alma vive en mi y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento), siempre te llevaré en mi corazón», concluye la emotiva carta. Kiko también ha mandando un mensaje a 'Cantora', y es que para él «todos son unos indeseables» y le importan «una mierda».

Doña Ana María Martín ha perdido la vida este miércoles a los 90 años después de una larga enfermedad. Lo ha hecho en la privacidad de la finca de Cantora, acompañada por sus hijos Isabel y Agustín Pantoja. Según apuntan diversos medios, está previsto que este miércoles se celebre una incineración en la más estricta intimidad.