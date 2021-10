La verdad sobre el día que le cambió la vida al diseñador Olivier Rousteing

El diseñador de moda Olivier Rousteing es una de las mentes más despiertas de la escena actual, desde hace una década al frente de la dirección creativa de la emblemática y exclusiva firma Balmain. Tras un tiempo bastante desaparecido de la escena pública ahora hemos conocido los motivos de este impás. Y es que Rousteing sufrió un grave accidente casero que estuvo cerca de costarle la vida.

Ha sido en Instagram, donde el diseñador acumula más de siete millones de seguidores, el lugar elegido por Olivier Rousteing para confesar lo sucedido hace ahora un año junto con una fotografía que muestra las secuelas que durante tiempo ha arrastrado. El tiempo, que todo lo cura, le ha dado fuerzas para hablar de lo ocurrido.

«He estado ocultando esto durante demasiado tiempo y es hora de que lo sepáis. Hace exactamente un año, explotó la chimenea dentro de mi casa. Me desperté a la mañana siguiente en el Hospital Saint Louis de París. El talentoso personal de ese famoso hospital, que estaba lidiando con una cantidad increíble de casos de COVID al mismo tiempo, me cuidó increíblemente. No puedo agradecerles lo suficiente».

El desgarrador texto del diseñador natural de Burdeos, de 36 años, prosigue explicando cómo ha tratado de esconder esta historia a todo el mundo. «Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué estaba tan avergonzado, tal vez por esa obsesión por la perfección por la que se conoce a la moda y mis propias inseguridades», explica, fueron causantes de su temor a que el público supiera la verdad.

Durante un tiempo ha estado ocultando las cicatrices «con mascarillas, cuellos altos, mangas largas y hasta múltiples anillos en todos mis dedos» a los objetivos que se le han plantado en frente en entrevistas o sesiones fotográficas. Con eso superado, se ha decidido a agradecer a todos los sanitarios que le asistieron en su recuperación, familia y su estrecho círculo que le ha apoyado en los peores momentos de su vida, así como a Dios, el haberle dado una nueva oportunidad. Según sus palabras es un hombre totalmente nuevo.

Donatella Versace o Kim Kardashian han sido algunas de las estrellas de talla internacional que han reaccionado con sorpresa y el corazón encogido ante el anuncio del creativo, que en los últimos años ha trabajado para la casa de moda de lujo francesa.

Actualmente, y pese a los estragos del coronavirus, Balmain está presente con 16 boutiques monobrand en las más distinguidas localizaciones de Nueva York, Londres, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y la Via Montenapoleona de Milán, entre otros.