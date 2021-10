El 'capitán Kirk' es lanzado al espacio a bordo del cohete de Bezos

El actor William Shatner, que encarnó al capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, ha sido lanzado este miércoles al espacio a bordo del cohete New Shepard, desarrollado por la compañía Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos.

A sus 90 años Shatner se ha convertido en la persona de más edad que viaja al espacio.

Junto a Shatner hubo otros tres astronautas: dos viajeros que han pagado por ir al espacio -Chris Boshuizen, cofundador de la compañía de nanosatélites Planet Labs, y Glen de Vries, cofundador de una plataforma de investigación clínica-, y Audrey Powers, vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Vuelo de Blue Origin.

El New Shepard partió desde el oeste de Texas (EE.UU.) con más de una hora de retraso, a las 09.50 hora local (14.50 hora GMT), según lo inicialmente previsto. Los viajeros espaciales se situaron en una cápsula en el extremo superior del cohete que se elevó hasta más de 62 millas de altura (unos 100 kilómetros de altura) antes de regresar a la Tierra, en un periplo que duró unos 10 minutos.

Una vez en el espacio la cápsula se desprendió del cohete antes de descender sin ningún contratiempo. A su regreso a la Tierra, Shatner tuiteó una cita de Isaac Newton: «No sé lo que puede parecerle al mundo, pero para mí ha sido como un niño jugando en la orilla del mar que se divierte ahora y después encontrando un guijarro más suave o una concha más bonita que las normales, mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos».

Una vez tocaron la Tierra, los viajeros espaciales fueron recibidos por el propio Bezos que los fue abrazando conforme fueron saliendo de la cápsula. Shatner estaba visiblemente conmovido por la experiencia y le dijo a Bezos que espera no olvidar lo que ha sentido.

«Es la experiencia más profunda que podría haber vivido, es extraordinario», afirmó el actor a Bezos, al tiempo que destacó cómo había visto «la vulnerabilidad del aire» que mantiene a la humanidad viva.

Shatner voló por primera vez en la vida real al espacio, tras hacerlo en la ficción a bordo de la mítica nave «Enterprise» en la serie «Star Trek», que emitió su primer episodio en 1966 y duró tres temporadas.

Más tarde el artista volvió a encarnar al capitán Kirk en seis películas entre 1979 y 1991.

Este vuelo se produce después de que el cohete, de 60 pies de altura (unos 18,2 metros), fuera probado en 15 ocasiones sin tripulación, antes de efectuar su primer viaje con personas a bordo el pasado 20 de julio, en el que participó el propio Bezos, su hermano Mark y otras dos personas.

La cápsula se llama New Shepard en homenaje a Alan Shepard, el primer estadounidense que llegó al espacio en 1961 y uno de los astronautas que han pisado la luna.

El proyecto no ha estado exento de polémica: en septiembre pasado la exdirectora de Comunicaciones de Empleados de Blue Origin Alexandra Abrams publicó un texto con denuncias de una veintena de trabajadores y extrabajadores de la empresa, no identificados, que denunciaron un ambiente laboral tóxico.

En el texto se denunciaba una cultura empresarial marcada por el machismo, con algunos responsables tratando a las empleadas de manera inapropiada.