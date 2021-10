WhatsApp: pueden robarte la cuenta con la excusa de la tercera dosis

La tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus no está plenamente implantada en España y tan solo se dirige a un porcentaje concreto de la población; sin embargo ya se utiliza como pretexto para engañar y tratar de defraudar a los usuarios, en este caso para robar las cuentas de WhatsApp y a cambio pedir algún tipo de rescate, o simplemente sustraer los datos y la información personal que esta aplicación almacena.

El caso ha sido denunciado recientemente por parte de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto de Ciberseguridad (INCIBE), ante la proliferación de esta nueva estafa online.

En concreto, en los últimos días se han detectado llamadas a usuarios suplantando la identidad de la Seguridad Social, en las que se les solicita un código que han recibido a través de SMS en sus dispositivos móviles. En la llamada se indica al usuario que es un código de verificación para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 pero en realidad se trata del código de verificación que envía WhatsApp para poder iniciar sesión desde otro dispositivo. Con ese código cualquiera accederá a nuestro perfil de WhatsApp personal.

Qué debemos hacer

En caso de que hayamos caído en las garras de esta estafa es importante avisar a los contactos de WhatsApp por otra vía alternativa, dado que es posible que los ciberdelincuentes intenten hablarles para, con algún pretexto, robarles también su cuenta solicitando su código de verificación.

La recomendación principal en esta tipología concreta de fraude electrónico es contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de la cuenta. Aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución. La propia aplicación ofrece información sobre cómo recuperar tu cuenta.

Si el problema no se ha solucionado tras reportar la situación a la propia aplicación, otra opción más drástica es contactar con el proveedor de servicios de Internet para realizar un cambio de número. No obstante, no es la opción más deseada por muchos usuarios, y en todo caso siempre es posible denunciar esta situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que tomen medidas al respecto e inicien una investigación.