Chenoa y Carlos Baute estrenan 'El Chisme'

Chenoa y Carlos Baute han estrenado este viernes El chisme: una canción con mucho ritmo sobre el desamor que promete ser uno de los temas del año. «Ya teníamos ganas», escribieron ambos en redes cuando anunciaron esta colaboración.

Lo cierto es que la mallorquina y el venezolano se conocen desde hace años y ya han demostrado en más de una ocasión su buena relación. Incluso hubo rumores de una posible relación, ya que la pareja protagonizó un sensual baile en un concierto en Madrid.

Tal y como ha explicado Baute en una entrevista a ABC, hacía tiempo que tenía ganas de grabar una canción con la jurado de Tu cara me suena. «Nos parecemos mucho en que somos muy frontales, directos, rápidos y no nos gusta perder el tiempo. No ha habido roces», ha confesado.

Este ha sido un mes muy intenso para la artista. Además del estreno de este nuevo tema, la semana pasada se celebró el 20 aniversario de Operación Triunfo. Con motivo de esta fecha su club de fans le envió un bonito álbum de fotografías que repasaba toda su trayectoria desde que entró al concurso hasta la actualidad. Un regalo que emocionó a la artista en este día tan especial. «Os adoro ayer, hoy y siempre», escribió en sus redes sociales.

La cantante compartió un vídeo en el que mostraba el emotivo detalle y dedicó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores: «Son 20 años de un sueño cumplido, que lo pone aquí, y son 20 años de estar con vosotros, que es lo más importante».