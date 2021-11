El regreso de 'Dexter' ya tiene hora y fecha

Una de las series más exitosas de los últimos tiempos regresa tras ocho años para traernos 10 episodios de la novena temporada de uno de los asesinos en serie más famosos de la pequeña pantalla.

Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall, se reencuentra con el público en Dexter: New Blood, donde se nos contará las dificultades con las que se topa el exforense especializado en análisis de salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami para mantener su nueva vida.

En el último episodio de la temporada 8, emitido en 2013, se planteaba que el protagonista logra escapar a un naufragio y dejando su pasado atrás termina como leñador en un lugar recóndito y frío, que contrastaba con el calor y las playas de Miami, donde se habían desarrollado sus historias hasta el momento.

Ese final y la última temporada dejó una sensación agridulce a los seguidores de la serie, dando la sensación de que se había alargado demasiado y el cierre iba a trompicones sin tener la intensidad de otras temporadas, como una de las mejores y más recordadas la temporada 4 en la que se enfrenta a 'Trinity', interpretado por John Lithgow.

Los nuevos episodios se estrenan en Movistar este lunes 8 de noviembre a las 22.30 horas en Mseries 2 (dial 12) . Dexter:New Blood transcurre al norte del estado de Nueva York, en la fría localidad ficticia de Iron Lake, donde el forense que llevaba una doble vida como asesino de criminales en Miami vive bajo una nueva identidad después de su desaparición en medio de un huracán en alta mar.

«Espero que (el público) sienta que está reencontrándose con un viejo amigo, pero en un contexto muy diferente», manifestó Michael C. Hall en unas declaraciones recientes. «Lo conocemos en un momento en que ha empezado a dar pequeños pasos para forjarse una vida real por sí mismo, tanto como se puede tener una vida real cuando finges ser otra persona y has simulado tu propia muerte», ha señalado Hall. «Creo que es lo más honesto que ha sido nunca, intentando controlar sus impulsos, sin matar y teniendo una vida normal. Pero como te puedes imaginar, porque giramos las cámaras hacia él, puede que eso no dure mucho», agregó el ganador del Globo de Oro «No pensamos hacer esto como una redención. Pero tampoco es un secreto el hecho de que aquel final fue insatisfactorio», explicó el productor ejecutivo original, Clyde Phillips, quien adelantó que se avecina una temporada con muchos momentos que permiten establecer «una mezcla de lo nuevo y lo viejo».

La serie depara sorpresas y reencuentros como la aparición de Harrison, el hijo pequeño al que abandonó en Miami. Jack Alcott, que interpreta al joven, ha señalado que la relación entre padre e hijo será complicada y tardará en desarrollarse, con momentos «duros» y «muy raros».