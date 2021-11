Miquel Montoro le planta cara al bullying

No es la primera vez que Miquel Montoro se planta contra el bullying. El youtuber mallorquín ha vuelto a aprovechar el foco mediático para hablar claramente contra el acoso escolar en una campaña de la Liga ACB con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

El payés ha contado que fue víctima de acoso escolar, algo que ya había hecho en varias entrevistas o en su autobiografía Uep! Mis aventuras en el campo. En esta ocasión, detalla a través de un vídeo el bullying que sufrió durante cuatro años para intentar concienciar de esta lacra social. «Es una cosa que no tiene que existir, directamente [...] ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?. Eso no es justo. Yo siempre he dicho una cosa: el que se ríe de ti es un cobarde, porque tiene que hacer esto para ser más que tú», afirma Montoro.

«Yo siempre he estado gordito, grasoso. Se reían de mí por ser como yo era: a mí las plays (videoconsolas) y eso nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo [...] Estamos en una generación en que o eres lo más o no eres nadie. Se metían conmigo llamándome gordo [...] Yo no podía correr, yo te hago un footing en medio del campo que te quedas muerto, pero tiene que haber unas ovejas delante mío. Se metían conmigo por eso. Eso un día vale, dos también, tres... Pero cuando ya son cuatro años, pues ya lo pasas mal», denuncia.

Finalmente, el mallorquín lanza una reflexión sobre sus experiencias y llama a los jóvenes a no quedarse callados ante episodios de acoso. «¿Por qué el afectado, el que sufre bullying, es el que se va a otro cole? A veces parece que somos nosotros los culpables del bullying y eso es muy injusto». Y añade: «También quiero dar mi punto de vista: si tú sabes de alguien que lo está pasando mal, que tiene algún problema, siempre actúa contra el bullying, siempre, ayúdalo a salir de esto que es muy, muy, muy doloroso. Así que ya lo sabéis, actúa contra el bullying».

En España, cerca del 17 por ciento de los alumnos de 15 años ha sufrido acoso escolar, según recoge el Informe PISA 2018, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).