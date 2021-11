Sergio Pozo: «‘HIT’ es un poco como ‘El club de los poetas muertos’, pero más ‘hardcore’»

El actor Sergio Pozo (Calvià, 1986) interpreta a uno de los personajes principales en la serie de La 1 HIT, cuya segunda temporada empezó a finales del pasado octubre. Tras pasar por producciones de Movistar Plus, Netflix y Telecinco, el de Son Ferrer da vida al director de un instituto que se enfrentará al protagonista de la serie sobre jóvenes con problemas, Hugo Ibarra Toledo (HIT), a quien da vida Daniel Grao.

¿Qué tiene la serie HIT que atrapa al público?

— Trata asuntos que están a la orden del día. La gente empatiza con todos los personajes y da igual la edad que tengas. Hay temas de educación y problemas externos al instituto como una violación... Los conflictos son fruto de problemas de la calle y del hogar.

Las soluciones en la vida real son más complicadas que las planteadas en la serie.

— Sería genial contar con un HIT. Porque es una persona que intenta dar mucha luz y ver las cosas desde perspectivas diferentes. Consigue ayudar a unos jóvenes que ya de por sí son complicados.

Como el profesor John Keating (Robin Wlliams) en El club de los poetas muertos.

— HIT es un poco eso, pero más hardcore.

¿Cuál es su personaje en esta serie?

— Soy Cruz Alvarado, director del instituto donde sucede la trama; es el antagonista que le pone trabas al profesor Hugo Ibarra Toledo (HIT), interpretado por Daniel Grao. Mi personaje, que al principio es muy recto y estricto, va evolucionando.

¿Qué respuestas del público ha recibido su personaje?

— A la gente le gusta. Quienes no me conocen de nada, lo odian; lo que es bueno porque significa que está bien construido. Es un pesado que está todo el tiempo cabreado. La gente que me conoce no lo identifica conmigo.

¿La serie quiere transmitir apoyo y fuerza a los jóvenes?

— Intenta dar visibilidad a problemas actuales. Es una serie muy real con problemas bastante crudos, a la vez que da esperanza, porque de todo se sale. En uno de los últimos capítulos, titulado No es no, una de las protagonistas acaba de tener un bebé fruto de una violación y ella cree que no fue tal. Se da voz a esto para no normalizarlo.

¿Es una ficción educativa?

— Sí, creo que HIT se debería proyectar en los institutos, refleja situaciones más que reales.

¿Cómo se trabaja con Daniel Grao, popular por produccions como Gigantes?

— Es maravilloso; es una persona muy transparente y espontánea; nos hemos hecho muy amigos. Carece de prejuicios y se puede hablar con él de cualquier asunto. En el trabajo te ayuda a todo y no le importa repetir mil veces el texto. Es un ser que da mucho.

Estuvo en dos series de las plataformas Movistar y Netflix.

— Salgo dos segundos en la serie El tiempo que te doy de Netflix. Hicimos Otros mundos. Roswell, caso clave, en 2020, y la acabamos de manera precipitada, ya que el rodaje empezó una semana antes del confinamiento. Fue un gustazo trabajar en estas plataformas; los equipos son increíbles. En el caso de Roswell me encantó porque rodé en inglés con acento americano sureño de los años 40.

¿Tendrá la oportunidad de trabajar algún día en Mallorca?

— Espero que sí. Cuando vine a Madrid, en 2006, en Mallorca no había casi producción. Ahora se hace buena ficción en IB3. O no ha surgido la oportunidad o no me conocen lo suficiente como para trabajar en mi tierra.