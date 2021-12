Fallece Jean Marie Rossi, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú

Jean Marie Rossi, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú, ha fallecido este domingo a los 91 años. Su familia ha confirmado la noticia al diario francés Le Figaro, donde han indicado que ha muerto «de forma tranquila sin haber perdido sus facultades mentales». El empresario conoció a la nieta de Franco, 22 años más joven que él, en el año 1977. Aunque en aquel momento Carmen estaba casada con Alfonso de Borbón, decidió romper su relación e irse con él a París. El francés y la española se casaron en 1984 y tan solo un año después tuvieron a su única hija en común, Cynthia Rossi-Martínez Bordiú.

En los diez años que duró el matrimonio, se pudo ver a la pareja en compañía de su hija disfrutando de Mallorca. Pero también hubo momentos complicados, ya que tuvieron que hacer frente a una dura pérdida: el fallecimiento del hijo de Carmen, Francisco, con tan solo once años en un accidente de coche. A lo largo de los años la madrileña siempre ha tenido buenas palabras para su ex e incluso aseguró en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne que le recordaba con cariño: «Me descubrió el arte y me enseñó a ser mujer».

El prestigioso anticuario francés era considerado en su país toda una eminencia en su profesión y uno de los mayores expertos en el oficio: «Comerciante autodidacta que construyó en más de medio siglo un imperio de antigüedades en Place Beauvau», ha publicado Le Figaro. Además, el medio francés ha destacado su profesionalidad a lo largo de los años: «Inclasificable por sus conocimientos y la forma poco convencional en que Jean-Marie Rossi ejercía su profesión. Lejos, muy lejos del simple comerciante, que vende cajoneras de marquetería del siglo XVIII no siempre auténticas y con pedigrí inventado, como algunos de sus compañeros con los que había tenido diatribas memorables».