La actriz Verónica Forqué, hallada muerta en su casa

La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio el cadáver de la actriz Verónica Forqué, de 66 años, que se ha quitado la vida en su vivienda en Madrid, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación. Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz. La artista, de 66 años, participó en la última edición de MasterChef Celebrity y se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles del programa culinario.

A pesar de su destreza en la cocina, decidió abandonar de forma inesperada el reality a través de un mensaje. «No me encuentro bien, estoy agotada. Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena», explicó en un audio que mandó al miembro del jurado Pepe Rodríguez. Forqué a lo largo de su carrera ha ganado cuatro premios Goya, dos Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y ha sido premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros. En la década de los años 80 la 'chica Almodóvar' consolidó su despegue en el cine español dentro de la comedia gracias a su papel en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, seguido de otros papeles relevantes en películas como Kika o Bajarse al moro. A lo largo de estos años ha interpretado a más de 80 personajes en cine, teatro y televisión.

Al margen de su trayectoria profesional, Forqué era una enamorada de las Islas Baleares y hace tan solo un año, el pasado verano, disfrutó de unas vacaciones en Menorca. Además, en el año 1977 rodó en Ibiza la película El tiempo de la felicidad. Respecto a su vida privada, Verónica y Manuel Iborra comenzaron su relación en 1981 y en el año 1990 tuvieron a María, su única hija. Hace siete años la pareja anunció su separación y desde ese momento no mantenían ningún tipo de contacto.