La escritora, periodista, ensayista y guionista estadounidense Joan Didion, icono cultural en Estados Unidos y cuya mirada incisiva caracterizó su obra, falleció este jueves a los 87 años en su casa del barrio neoyorquino de Manhattan, informaron medios locales. Didion, un exponente del conocido como «Nuevo periodismo» en el que el periodista ejerce como narrador y testigo, reflejó con agudeza en su obra el mundo estadounidense, según sus críticos.

«Estableció una voz distintiva en la ficción estadounidense antes de dedicarse a los reportajes políticos y la escritura de guiones», asegura el diario The New York Times en el obituario dedicado a la escritora. La obra más conocida en España de Didion, quien padecía la enfermedad de Parkinson, es «El año del pensamiento mágico», que escribió tras perder a su marido, John Gregory Dunne, y a su hija y con la que ganó en 2005 el Premio Nacional (The National Book Award) en Estados Unidos a una obra de no ficción.

Nacida en Sacramento (California) el 5 de diciembre de 1934, se graduó por la Universidad de Berkeley, en California, y le fue concedido el doctorado honoris causa en Letras por las universidades de Harvard y Yale. Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine y fue colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Junto a su marido escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra el que dio lugar a la película «Según venga el juego» (1972), llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por Anthony Perkins. Es autora además de las novelas «Río revuelto», «Book of Common Prayer», «Democracy» y «The Last Thing He Wanted». En 2017 la plataforma Netflix emitió un documental sobre ella titulado «Joan Didion: el centro cede» y dirigido por su sobrino Griffin Dunne.