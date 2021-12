Triste adiós a Carlos Marín, cantante de Il Divo

Familiares y amigos de Carlos Marín dan este lunes el último adiós al cantante de Il Divo en el Tanatorio del Parque de San Isidro en Madrid. El artista falleció el domingo 19 de diciembre a los 53 años tras ser ingresado por COVID-19. Una de las primeras personas en llegar a la capilla ardiente ha sido su exmujer Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence. A pesar de que llevaban más de doce años separados, ambos mantenían una muy buena relación e incluso Scarlett, hija de la artista, consideraba a Carlos su segundo padre.

Larrosa, que estuvo con Marín en sus últimos momentos, ha reconocido ante la prensa que estaban viviendo un muy buen momento: «Se ha ido mi gran amor, 30 años que he estado con él. Estos dos años de pandemia hemos estado juntos viviendo como una familia. Me dijo que me quería con locura, que era la mujer de su vida y que cuidara de su familia, que él nos cuidaría desde arriba». Visiblemente emocionada ha explicado que intentará hacerle un homenaje, pero que por ahora no se ve con fuerzas: «Estoy tan triste que no tengo ni voz... cantaré por él porque es lo que quería».

Sus compañeros de Il Divo, por su parte, también le enviaron un mensaje de cariño a través de las redes sociales. Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard han tenido muy presente al español estas Navidades, tal y como han manifestaron en Instagram: «Si la Navidad es difícil, si has perdido a alguien querido, solo mira en tu corazón, sabrás que aún está aquí. La estrella en el cielo, la ligera nieve que cae, el petirrojo afuera, parece que lo saben. Si este es un momento en el que estás luchando, haz lo que puedas, porque lo que importa eres tú. No hay necesidad de estar alegre, no es necesario ser brillante, solo haz lo que puedas, todo estará bien. Os enviamos amor en Navidad».

A lo largo de la mañana de este lunes se espera que se acerquen al Tanatorio del Parque de San Isidro la llegada de los amigos y familiares de Carlos Marín, como su madre y su hermana. Por la tarde será el momento para que se acerquen los seguidores del cantante. Este martes está previsto que los restos mortales de Carlos Marín se trasladen al cementerio de la Almudena, que serán incinerados, y donde podrán descansar junto a su padre.