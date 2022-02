Los amantes de las mascotas lo sabrán, y probablemente muchos que no las tengan también, pero los fuegos artificiales resultan tremendamente perjudiciales principalmente para los perros, aunque los gatos y otros animales de compañía también sufren por ellos. La pequeña protagonista de esta noticia se solidariza con su can, motivo por el que su gesto ha recorrido Internet con los apenas 16 segundos que dura el vídeo. En plena celebración del Año Nuevo chino, la niña intenta tapar los oídos del perro para que no le moleste el ruido.

«Año Nuevo chino, y ella tapándole las orejas a su mascota, para que no se asuste con los petardos, ¿se puede ser más maravillosa?», escribía la usuaria de Twitter @asunmig el pasado 2 de febrero. El vídeo, con millones de reproducciones, decenas de miles de ‘me gusta’, millares de retuits y numerosas respuestas, ha conmocionado a algunos de los usuarios de esta red social. Aunque, como es habitual, muchos de los comentarios tienen aire jocoso, hay quienes destacan que «ojalá haya más niñas como ella». Año Nuevo chino, y ella tapándole las orejas a su mascota, para que no se asuste con los petardos

Se puede ser más maravillosa? 😍😍❤️❤️pic.twitter.com/z6Tg3t9efQ — A. M. (@asunmig) February 2, 2022 Muchas de las mascotas con sentido auditivo más agudo, especialmente perros, tiemblan o gimen al escuchar petardos y fuegos artificiales. Esto les provoca mucha ansiedad, hasta el punto que en algunas zonas del mundo se ha planteado que se prohíba el uso de grandes pirotecnias y en su lugar se utilicen materiales que no provoquen ruido. Por este motivo, hay numerosas páginas sobre cómo calmar a los perros que se asustan con los fuegos artificiales, especialmente en las celebraciones de fin de año.