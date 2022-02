Rusia y Ucrania, una batalla de largas raíces y muchos retratos en pantalla

Es imposible aunar todas las causas y razones que explican el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas van desde una tensión histórica hasta agresiones, conflictos internacionales en los que Ucrania solo es una pieza más, beneficios comerciales, la amenaza de la OTAN para Moscú, la amenaza de Moscú para la OTAN, etcétera. A pesar de lo complejo del asunto, el cine y la televisión, tanto sobre el terreno como en la frontera, han tratado diferentes puntos de vista que ayudan a hacerse una idea de la realidad.

La tensión entre Ucrania y Rusia es de lejos conocida. Ya en los 30 tuvo lugar el conocido como Holodomor (genocidio ucraniano) que sigue generando debates. Sobre esto informó la periodista Rhea Clyman y que se refleja en el documental Hunger for Truth: The Rhea Clyman Story. También Mr. Jones, cinta polaca que narra la historia de Gareth Jones, el periodista que entrevistó a Hitler y que descubrió la hambruna ucraniana.

La exitosa serie de HBO Chernobyl explica el desastre nuclear de Prípiat y permite entrever el control soviético sobre Kiev, algo que no terminó necesariamente en 1991, con la independencia de Ucrania. Desde entonces, las presiones rusas se han mantenido hasta 2014, cuando arrancó el Euromaidan, la revolución ucraniana que acabó echando al presidente prorruso Viktor Yanukóvich. Winter on Fire, de Evgeny Afineevsky, o Maidan, de Sergei Loznitsa, retratan este fenómeno.

Loznitsa también firma Donbass, ficción sobre la guerra con Rusia en esa región ucraniana. Muchas cintas de exacerbación nacionalista se han hecho sobre el conflicto como Cyborgs: Heroes Never Die, y también en Rusia, como Crimea, pero destacan otras realistas como Closest to God, sobre una familia ucraniana separada por la guerra; The Earth Is Blue as an Orange o Rodnye, documental de un ruso nacido en época soviética que busca en Ucrania las razones del conflicto desde varios puntos de vista.