La plataforma de streaming Filmin, fundada entre otros por el mallorquín Jaume Ripoll, lidera el ránking de lo mejor en contenido cultural digital en España en 2021, superando a otras propuestas como el Museo del Prado, la Fundación Telefónica, el Teatro Real o la Fundación Juan March, y escala un puesto respecto a 2020, del segundo al primer lugar. Así se desprende del Observatorio de la Cultura 2021 que elabora la Fundación Contemporánea y analiza el estado del sector a nivel estatal y territorial por comunidades. En el caso de Balears, el Teatre Principal de Palma continúa siendo la propuesta preferida por los expertos.

«Pasar del segundo al primer puesto y estar por encima del Museo del Prado, por ejemplo, es algo inimaginable y un orgullo, porque al final es una votación a nivel nacional a cargo de los máximos representantes culturales del país, te anima y te invita a seguir», expresó ayer a este diario Jaume Ripoll, de Filmin. «También hay algo positivo en el hecho de que no seamos unos recién llegados, no tenemos el brillo de la novedad, llevamos muchos años trabajando y defendiendo lo que creemos que vale la pena defender, el buen cine y las series de calidad; por eso, que te elijan como la mejor iniciativa cultural de España te da fuerza», añadió quien también es el director del Atlàntida Mallorca Film Fest, que también aparece en los ránkings del Observatorio de la Cultura 2021 y ocupa el cuarto lugar en el listado referente a las Islas.

Precisamente, ese ránking centrado en Baleares está liderado una vez más por el Teatre Principal de Palma con un 50 % de los votos, y le siguen: Es Baluard Museu (25 %), Fira B! (25 %), Fundació Mallorca Literària (20,8 %), CaixaForum (20,8 %), el citado Atlàntida Film Fest (20,8 %), Teatre i Auditori de Manacor (20,8 %), Auditòrium de Palma (16,7 %), la feria FIET (16,7 %), Fundació ACA (16,7 %), Fundació Sa Nostra (16,7 %), Hauser & Wirth (Menorca, 16,7 %), el Institut d’Estudis Baleàrics (16,7 %), la Nit de l’Art (16,7 %), la Orquestra Simfònica (12,5 %), el Teatre del Mar (12,5 %), el Teatre Principal de Maó (12,5 %) y la Fundació Miró Mallorca (12,5 %). Una de estas instituciones, la Fundación Juan March, es la única que entra en el ránking nacional en el número 25 del listado, aunque hay que tener en cuenta que lo hace conjuntamente con sus sedes de Madrid y Cuenca.

En cuanto al apartado de Comunidades Autónomas, las Illes Balears se colocan en el puesto número 12, con un 5,5 % de los votos, una ligera subida respecto a 2020, cuando las Islas anotaron un 5,3 por ciento. Por debajo figuran La Rioja, Aragón, Castilla - La Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Y en cuanto a las ciudades españolas con una oferta cultural mejor valorada, Palma se encuentra en el 20 de un total de 34, con un 4,4 % de votos, muy por debajo de los datos de 2020, cuando anotó un 6,2 % a pesar de la pandemia.

Algunas películas y cortometrajes que optan a los premios Oscar se pudieron ver o están distribuidas por firmas con sello mallorquín. Filmin está detrás del estreno en España de Drive my car –en la imagen– la cinta japonesa que está causando sensación y está en la terna de mejor película, así como de Escribiendo con fuego, candidata a alzarse con el galardón al mejor documental. También el Evolution Mallorca Film Festival 2021 proyectó cortometrajes aspirantes a la estatuilla este año: On my mind (Dinamarca) y Ala Kachuu (Suiza), que tuvieron una gran acogida en el evento.