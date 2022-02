El presentador de televisión más animal de España, Frank Cuesta, se asomó hace unos días a los temas más comentados en redes sociales por una mención política. Esta vez Cuesta no puso el foco en el problema del tráfico ilegal de animales, habló de algo más cercano y a pie de calle como en quién confiar de cara a las próximas elecciones. En ese contexto Frank Cuesta dijo que a pesar de haber votado a opciones de izquierdas se planteaba ahora votar a Vox. Esta mención al partido de Santiago Abascal ha generado un aluvión de comentarios, muchos de ellos críticos con el conocido presentador.

Ahora Frank Cuesta pasa a la acción al responder a una de esas críticas de un usuario de redes sociales. Este afirmó que «si votas Vox, mereces que te traten como a un canalla porque lo eres». Qué hizo Cuesta frente a esta afirmación, ¿quedarse callado? Ni mucho menos. Este viernes Frank Cuesta se ha rebelado contra quienes cargan las tintas en su contra por decir que la izquierda actualmente en España no seduce ni a aquellos que en el pasado han confiado en esas opciones depositando su voto en las urnas.

«Y si aun no he votado... ¿tengo derecho a vivir o tampoco?», escribe en Twitter él, que se define como «entrenador de tenis al que le gustan los bichos» y para quien «la vida es una mierda maravillosa». No es la única mención directa a la que el que fuera en su día Frank de la Jungla ha contratacado en las últimas horas.

Otro joven que le acusó de no ser consecuente por dar pábulo a una opción política que apoya la caza como Vox recibió la siguiente respuesta: «Me has hecho vídeos y ya varios posts. Vive tu vida, déjame vivir la mía y sobre todo... DEJA DE ACOSARME».