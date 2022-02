Premios Goya 2022: listado completo de ganadores

El buen patrón llegó a la gala de la 36 edición de los Goya como la gran favorita y cumplió los pronósticos, al hacerse con seis premios (de 20 nominaciones), entre ellos los de mejor película, director (Fernando León de Aranoa) y actor protagonista (Javier Bardem). 'Maixabel', de Iciar Bollaín, se quedó con tres, mismo número que 'Mediterráneo', mientras que 'Las leyes de la frontera' fue la sorpresa de la noche al conseguir cuatro Goyas, de categorías técnicas. Estos son los ganadores de la 36 edición de los Premios Goya:

- Mejor Película: 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa

- Mejor Dirección: Fernando León de Aranoa, por 'El buen patrón'

- Mejor Actriz Protagonista: Blanca Portillo, por 'Maixabel'

- Mejor Actor Protagonista: Javier Bardem por 'El buen patrón'

- Mejor Película de Animación: 'Valentina', de Chelo Loureiro

- Mejor Película Documental: 'Quien lo impide', de Jonás Trueba

- Mejor Guion Original: Fernando León de Aranoa, por 'El buen patrón'

- Mejor Guion Adaptado: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, por 'Las leyes de la frontera'

- Mejor Película Iberoamericana: 'La Cordillera de los Sueños', de Patricio Guzmán (Chile)

- Mejor Película Europea: 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

- Mejores Efectos Especiales: Pau Costa y Laura Pedro, por 'Way Down'

- Mejor Montaje: Vanessa Marimbert, con 'El buen patrón'

- Mejor Dirección de Fotografía: Kiko de la Rica, por 'Mediterráneo'

- Mejor Actor de Reparto: Urko Olazabal, por 'Maixabel'

- Mejor Actriz de Reparto: Nora Navas, por 'Libertad'

- Mejor Dirección Novel: Clara Roquet, por 'Libertad'

- Mejor Canción Original: 'Te espera el mar' de María José Llergo, por 'Mediterráneo'

- Mejor Música Original: Zeltia Montes, por 'El buen patrón'

- Mejor Cortometraje de Animación: 'The Monkey', de Lorenzo Degl' Innocenti y Xosé Zapata

- Mejor Cortometraje Documental: 'Mama', de Pablo de la Chica

- Mejor Cortometraje de Ficción: 'Tótem loba', de Verónica Echegui

- Mejor Actor Revelación: Chechu Salgado, por 'Las leyes de la frontera'.

- Mejor Actriz Revelación: María Cerezuela, por 'Maixabel'.

- Mejor Maquillaje y Peluquería: Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez y Nacho Díaz, por 'Las leyes de la frontera'

- Mejor Dirección de Producción: Albert Espel y Kostas Sfakianakis, por 'Mediterráneo'

- Mejor Dirección Artística: Balter Gallart, por `'Las leyes de la frontera'

- Mejor Diseño de Vestuario: Vinyet Escobar, por 'Las leyes de la frontera'.

- Mejor Sonido: Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech y Marc Orts por 'Tres'.