El fin de los dinosaurios llegó en primavera

En un día de primavera de hace 66 millones de años, los peces espátula y los esturiones nadaban en un río que serpenteaba a través de un floreciente paisaje poblado por poderosos dinosaurios y pequeños mamíferos en el extremo suroeste de Dakota del Norte. Ese día la muerte vino de arriba. Los científicos dijeron el miércoles que los fósiles de peces bien conservados desenterrados en el sitio están proporcionando una comprensión más profunda de uno de los peores días en la historia de la vida en la Tierra y arrojando luz sobre la calamidad global desencadenada por un asteroide de 7,5 millas (12 kilómetros) de ancho que golpeó la Península de Yucatán en México.

La subsiguiente extinción masiva eliminó unas tres cuartas partes de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios al final del Cretácico, y preparó el terreno para que los mamíferos -incluidos los humanos- se convirtieran en dominantes. Los investigadores determinaron que era primavera en el yacimiento de fósiles llamado Tanis -y en todo el hemisferio norte, incluido el lugar donde impactó el asteroide- basándose en sofisticados exámenes de los huesos de tres peces espátula y tres esturiones que murieron en los 30 minutos siguientes al impacto que se produjo a 2.200 millas (3.500 km) de distancia. Encontraron pruebas de que una lluvia de vidrio cayó en el lugar, encontrando pequeñas esférulas -material fundido lanzado por el impacto al espacio que se cristalizó antes de caer a la Tierra- incrustadas en las branquias de los peces. Los fósiles de Tanis también indicaron que una enorme ola de agua movida por el impacto cayó sobre los habitantes del lugar. Entre los dinosaurios que vivían en la zona de Tanis se encontraba el depredador Tyrannosaurus rex.

«Todos los seres vivos de Tanis ese día no vieron venir nada y murieron casi instantáneamente», dijo Melanie During, estudiante de doctorado en paleontología de la Universidad de Uppsala (Suecia) y autora principal de la investigación publicada en la revista Nature. Múltiples líneas de evidencia apuntaban a un impacto primaveral. Los anillos de crecimiento anual de algunas espinas de pescado -semejantes a los de los troncos de los árboles- mostraban un aumento de los niveles de crecimiento asociados a la primavera, después de un crecimiento reducido en los meses más flojos del invierno. Las pruebas químicas de uno de los peces espátula indicaban que la disponibilidad de alimentos era alta como en primavera, pero no a los niveles máximos del verano. La primavera es una época de crecimiento y reproducción para muchos organismos. «Esta estación es crucial para la supervivencia de las especies», dijo la coautora del estudio, Sophie Sánchez, profesora titular de paleohistología de la Universidad de Uppsala. En el hemisferio sur, era otoño en ese momento, señaló Sánchez, una estación en la que muchas criaturas se preparan para las privaciones del invierno.

Los dinosaurios -aparte de sus descendientes aves- se extinguieron, al igual que los principales grupos marinos, incluidos los reptiles carnívoros que dominaban los mares. Entre los supervivientes se encontraban los peces espátula y los esturiones, que sobreviven hasta nuestros días. Los fósiles de Tanis ayudaron a los investigadores a comprender mejor los acontecimientos que siguieron al impacto, que dejó un cráter de unos 180 kilómetros de ancho en un lugar de Yucatán llamado Chicxulub. El asteroide sacudió la placa continental, generó terremotos, provocó extensos incendios forestales, desató una enorme onda expansiva en el aire y ondas sísmicas en el suelo, y generó enormes olas estacionarias, llamadas ondas seiche, de quizás cientos de metros de altura, en las masas de agua.