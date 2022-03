El episodio de la bofetada de Will Smith al humorista Chris Rock en la gala de los Óscar ha puesto de relieve la alopecia, un problema capilar que afecta a un buen número de personas alrededor de todo el mundo. Motivada por un abanico de desencadenantes bastante amplio, la pérdida de cabello resulta un tema sensible, especialmente en aquellas personas que viven en gran medida de lo que proyectan a través de su aspecto físico, como los famosos.

Distintas celebrities sufren de alopecia como la propia esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien en algún momento ha manifestado que ocultaba su cabeza de las miradas ajenas por temor al rechazo. Qué otras personas famosas por su actividad profesional o personal están aquejadas por este mismo problema de salud.

Uno de los actores de Hollywood que se mencionan en este tipo de compendios es Matthew McConaughey. Aunque el actor estadounidense luce actualmente una frondosa melena, en la década de los años noventa sufrió problemas de alopecia, cuando empezó a ser conocido por el gran público.

El antes y el después del actor Matthew McConaughey. Fotos: Efe.

El propio intérprete lo ha recogido en su último libro biográfico, donde explica que a causa del debilitamiento de su densidad capilar optó por raparse. Fue solo una época, y todo aquello quedó atrás gracias a un tratamiento médico, aunque McConaughey siempre ha asegurado que no se ha sometido a implantes ni otro tipo de técnicas más invasivas, por las que sí que han pasado algunos nombres conocidos.

Vin Diesel, en una de sus últimas producciones. Foto: Efe.

Costaría de reconocer a otro actor de reconocida fama, Vin Diesel, con una mata de cabello sobre su famosa calva. De hecho su cráneo liso se ha convertido en una especie de seña de identidad para el actor especialista en cine de acción. Otro grande del género que no tiene problemas para peinarse por las mañanas es Bruce Willis. Alguien debería investigar si es necesario afeitarse la cabeza para tener éxito en la cartelera del cine, especialmente en aquellas cintas donde se reparten guantazos y se corre a toda velocidad.

Willis ha optado por su aspecto afeitado en sus últimas películas. Foto: Efe.

Sí tuvo más problemas Bruce Willis al principio, cuando los cabellos empezaban a abandonarle en grandes cantidades, y se asume que el actor pasó un cierto complejo que solventó en algunas películas utilizando pelo postizo. Sin embargo en los últimos años parece más asentado en su actual condición de calvo. En este sentido guarda parecido a Dwayne Johnson. The Rock es otro actor especialista en el mundo de las aventuras y la acción que entretiene a grandes y pequeños frente a la gran pantalla sin un solo pelo por encima de las cejas, y sin que eso sea ningún impedimento para su destacado éxito personal y profesional.

Imagen de John Travolta en una gala de entrega de premios en 2019. Foto: Efe.

Curiosamente, la historia de Willis con la alopecia es representativa también del sentir generalizado en este mundo de la gran industria cinematográfica. Antes se luchaba contracorriente contra algo que se percibía como pernicioso. No solo le sucedió a Bruce Willis, John Travolta también pasó por su particular fase de peluquines hasta hace relativamente bastante poco tiempo. Poco a poco más nombres destacados de la industria de Hollywood han aprendido a mirarse y aceptarse con su nuevo look. Es síntoma de que las cosas cambian y actualmente más personas, como la propia Jada Pinkett Smith, apuestan por mostrar su calvicie con una mayor naturalidad.