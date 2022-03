Cristina Saavedra pierde a sus dos hermanas en solo nueve meses

La hermana mayor de Cristina Saavedra ha fallecido este martes víctima de un cáncer. Un duro golpe para la presentadora de La Sexta, que hace tan solo nueve meses también tuvo que decir adiós a su hermana pequeña por la misma enfermedad. La periodista explicó este domingo en sus redes sociales que los últimos días de su hermana, de 50 años, estaban siendo complicados ya que no podía descansar porque en el hospital en el que se encontraban se estaba rodando una película.

«En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!», criticó a través de Twitter. «Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos. Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos», lamentó.

«Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película», zanjó. Aunque Saavedra es muy discreta con su vida privada, no pudo evitar denunciar esta situación a la que tuvo que hacer frente su familia. Pero esta no ha sido la única pérdida de la comunicadora y es que en el mes de junio, tan solo doce días antes del fallecimiento de su hermana menor, se tuvo que despedir de su abuela: «Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña. Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres», escribió en redes.