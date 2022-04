Estos son algunos de los protagonistas de la tragedia del Titanic

Detrás del hundimiento del Titanic hay decenas de historias. Estos son algunos de los pasajeros o miembros de la tripulación que destacaron, para bien o para mal, en esta tragedia.

El capitán Smith falleció en el naufragio.

Edward John Smith, capitán del Titanic. Famoso por ser el capitán más prestigioso de la compañía White Star Line y ser el primer y único capitán del RMS Titanic. Smith realizaba con el buque su último viaje como capitán antes de jubilarse y pereció a bordo del trasatlántico. Su liderazgo durante el hundimiento empezó a cuestionarse años después de la tragedia.

Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto

Matrimonio Peñasco: Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto. Pasajeros de primera clase. Esta pareja de recién casados, pertenecientes a una de las mejores familias españolas, finalizaba con el Titanic su luna de miel, que había durado la friolera de 17 meses. Josefa y su criada, Fermina, abandonaron el barco en el bote 8, lleno de pasajeros de primera clase, mientras que Víctor fallecería.

Isidor e Ida Straus, pasajeros de primera clase, perecieron en el naufragio.

Isidor e Ida Straus. Pasajeros de primera clase. Decidieron no separarse tras 41 años de matrimonio. Uno de las parejas más ricas a bordo, propietarios de los conocidos almacenes Macy's de New York. Isidor no quiso aceptar un puesto en un bote y su mujer decidió no dejarle solo tras poner a salvo a su criada.

La 'insumergible' Molly Brown.

Margareth Brown. Pasajera de primera clase. La supervivientes más mediática del trasatlántico. Más conocida como 'la insumergible' Molly Brown, se hizo famosa por ser la superviviente del Titanic que tomó el mando en los botes salvavidas. Además, ayudó económicamente a muchos pasajeros de tercera clase que perdieron todo en el naufragio.

J. Bruce Ismay, superviviente.

J. Bruce Ismay. Presidente de la White Star Line. Fue tildado de cobarde al abandonar el trasatlántico. El sueño dorado de J. Bruce Ismay le llevó a la ruina social y laboral. Fue tildado de cobarde por la prensa de la época al abandonar el barco en un bote salvavidas cuando quedaban muchas mujeres y niños a bordo del Titanic.