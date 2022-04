«20 de abril del 90. Hola chata, ¿Cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo, es normal». Un año más llega el día y se nos viene a la cabeza la melodía de la canción de Celtas Cortos, la popular banda de Valladolid. Más de 32 años después, son muchos los que miran el calendario y no pueden sacarse de la cabeza un día como hoy la voz del vocalista y del gran éxito que se lanzó a principios de la década de los noventa. Pero, ¿qué hay detrás de la letra de esta canción? ¿Cuentan una historia real?

La letra de la canción no está basada en una historia real, confesó Jesús Cifuentes, autor y líder del grupo. La verdad sobre este mítico tema es que se trata de una carta dirigida a una amiga, tal y como han explicado los componentes del grupo en varias entrevistas a lo largo de los años. El cantante y guitarrista de la banda, contó en una entrevista en Cadena 100 que la canción tiene «su parte de realidad, que es la que fundamenta la ficción». El cantante contó que compuso la letra después de aprobar unas oposiciones y empezar a trabajar en un instituto en un pueblo de Ávila, alejado de su Valladolid natal, de trabajador social. «Estaba deslocalizado porque era ese primer momento en el que te sacan de tu entorno y sientes añoranza, y lo utilicé para componer», ha asegurado.

Aunque no tiene una historia real, los lugares sí que lo son. Por ejemplo, la Cabaña del Turmo, un refugio de montaña en la localidad de Benasque (Huesca), en el Valle de Estós, donde el autor pasó unos días con unos amigos y le sirvió de inspiración para componer. Lo que también es real es a la persona que se dirige, el autor explicó que se trata de una carta a una amiga, recordando los viejos tiempos. Sin embargo, la identidad de la chica nunca ha sido desvelada.

«La verdad es que me sentía un poco melancólico, como deslocalizado, y de esa melancolía salió la canción… relata una situación ficticia pero el fundamento es real. Era por la noche, no hacía más que recordar y recordar, saqué papel y bolígrafo y me puse a escribir una misiva», ha desvelado el artista. Hoy, 32 años después, esas palabras llenas de añoranza se han convertido en todo un himno para muchos.